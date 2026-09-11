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    AKTIE IM FOKUS

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    Puma weiter auf Talfahrt - Vertriebsvorstand geht

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma-Aktien fallen um 2,5 Prozent im MDax
    • Kurs erreicht tiefsten Stand seit Ende März
    • Bäumers Weggang erschwert Pumas Rettungsmission
    AKTIE IM FOKUS - Puma weiter auf Talfahrt - Vertriebsvorstand geht
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma gehören am Freitagvormittag mit minus 2,5 Prozent zu den größten Verlierern im MDax . Sie setzten damit ihre Talfahrt fort und markierten den tiefsten Stand seit Ende März.

    Der für das Monatsende angekündigte Weggang des Vertriebsvorstands Matthias Bäumer aus persönlichen Gründen erschwere die "Rettungsmission" für Konzernchef Arthur Höld, zumal einem Bericht zufolge der Wunschkandidat für die Leitung des Europageschäfts doch nicht komme, hieß es aus dem Markt. Bäumer war dem Unternehmen zufolge fast 20 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei Puma tätig./gl/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 21,67 auf Tradegate (11. September 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +15,53 %/+84,84 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PUMAs schwache Fundamentaldaten: sinkende Umsätze, Verluste, hohe Verschuldung, Reset-Maßnahmen und Unsicherheit durch neue Partner sowie ANTA. Zwar wurde der Ausblick für 2026 bestätigt und einige hoffen auf einen Turnaround oder eine Übernahme, viele erwarten jedoch weitere Rückgänge. Charttechnisch gelten 22–24,50 € als wichtige Zonen, bei tiefer Korrektur werden 18–20 € oder darunter genannt; 21 € gilt als Widerstand.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

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    dpa-AFX
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