AKTIE IM FOKUS
Puma weiter auf Talfahrt - Vertriebsvorstand geht
- Puma-Aktien fallen um 2,5 Prozent im MDax
- Kurs erreicht tiefsten Stand seit Ende März
- Bäumers Weggang erschwert Pumas Rettungsmission
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma gehören am Freitagvormittag mit minus 2,5 Prozent zu den größten Verlierern im MDax . Sie setzten damit ihre Talfahrt fort und markierten den tiefsten Stand seit Ende März.
Der für das Monatsende angekündigte Weggang des Vertriebsvorstands Matthias Bäumer aus persönlichen Gründen erschwere die "Rettungsmission" für Konzernchef Arthur Höld, zumal einem Bericht zufolge der Wunschkandidat für die Leitung des Europageschäfts doch nicht komme, hieß es aus dem Markt. Bäumer war dem Unternehmen zufolge fast 20 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei Puma tätig./gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 21,67 auf Tradegate (11. September 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +15,53 %/+84,84 % bedeutet.
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