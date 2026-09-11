Iran spricht mit Pakistan über regionale Eskalation

was die munitionsbestände angeht, habe ich heute folgenden artikel gefunden. die quelle scheint mir in den "normalen" nachrichten angesiedelt zu sein. also nix schwubblerseite oder russlandfreundliche berichtserstattung. wenn ich jetzt auf den kalender schaue, sind seit diesem artikel rund 6 wochen vergangen. ich behaupte mal, die usa wird nicht nur an diesem einen tag abfangrakteten benutzt haben. und man munkelt das die produktion dieser rakten irgendwo bei 600 stück pro jahr liegen, mit einer geplanten erhöhhung auf ca 2.000 (falls sie den die rohstoffe dafür bekommen und die produktionsmaschinen in einem guten zustand sind). ich verlinke den artikel weil ja einige davon ausgehen das die usa hoffnungslos überlegen sind.









US-Streitkräfte sollen 30 Patriot-Raketen während iranischem Angriff abgefeuert haben









Über die vergangenen Monate des Irankriegs sind die US-Raketenbestände deutlich zurückgegangen. Eine kürzlich veröffentlichte Analyse der US-amerikanischen Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) geht davon aus, dass von rund 2300 Patriot-Raketen vor dem Krieg Ende Juli nur noch gut ein Drittel übrig ware, also circa 800.



