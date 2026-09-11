US-Auftrag sorgt für Aufsehen – diese Aktie hebt plötzlich ab

Die Anleger reagieren positiv auf die Nachricht. Die Aktie legte in Stockholm um 11,31 Prozent auf 12,30 Schwedische Kronen zu.

Der schwedische Raumfahrtkonzern GomSpace hat einen Auftrag im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar erhalten. Die Bestellung umfasst spezielle Satellitenplattformen für eine Mission der US-Regierung.

Auftrag für US-Regierungsmission

GomSpace liefert sogenannte Platform Kits, mit denen sich kleine Satelliten besonders schnell für konkrete Missionen konfigurieren lassen. Die modularen Systeme decken verschiedene Größenklassen von 6U bis 16U ab. Kunden können ihre Nutzlast damit schneller integrieren und die Zeit bis zum Start verkürzen.

Gleichzeitig sollen die vorentwickelten Plattformen technische und programmatische Risiken reduzieren. Laut GomSpace bildet der Auftrag zudem den Beginn einer neuen Kundenbeziehung. Kontakte zwischen dem Unternehmen und Mitgliedern des technischen Teams des Kunden bestanden bereits.

Auslieferung startet in den kommenden Quartalen

Die Auslieferung der Systeme soll in den kommenden Quartalen erfolgen.

"Dieser Auftrag spiegelt das Vertrauen wider, das unser Kunde in die Satellitenplattformen, das technische Know-how und die Fähigkeit von GomSpace setzt, zum Erfolg der Mission beizutragen", sagt Slava Frayter, CEO von GomSpace North America. Die modularen Plattformen und die technische Unterstützung ermöglichten es Kunden, ihre Missionen schneller zu entwickeln und gleichzeitig Risiken zu reduzieren.

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GomSpace im Überblick

GomSpace ist auf Lösungen für kleine Satelliten spezialisiert und beliefert Regierungen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen in mehr als 60 Ländern. Das Unternehmen ist an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm unter dem Kürzel GOMX gelistet.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die GomSpace Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,84 % und einem Kurs von 1,077EUR auf Tradegate (11. September 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

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