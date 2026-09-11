🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGomSpace Group AktievorwärtsNachrichten zu GomSpace Group

    Milliardenmarkt Raumfahrt

    1485 Aufrufe 1485 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Auftrag sorgt für Aufsehen – diese Aktie hebt plötzlich ab

    GomSpace erhält einen Auftrag über 2,4 Millionen US-Dollar für eine US-Regierungsmission. Anleger reagieren prompt – die Aktie zieht zweistellig an.

    Für Sie zusammengefasst
    • GomSpace erhält US-Auftrag über 2,4 Millionen Dollar
    • Aktie in Stockholm steigt um 11,31 Prozent
    • Plattform-Kits beschleunigen Satellitenmissionen
    • Report: KI braucht Strom
    Milliardenmarkt Raumfahrt - US-Auftrag sorgt für Aufsehen – diese Aktie hebt plötzlich ab
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der schwedische Raumfahrtkonzern GomSpace hat einen Auftrag im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar erhalten. Die Bestellung umfasst spezielle Satellitenplattformen für eine Mission der US-Regierung.

    Die Anleger reagieren positiv auf die Nachricht. Die Aktie legte in Stockholm um 11,31 Prozent auf 12,30 Schwedische Kronen zu.

    GomSpace Group

    +10,25 %
    +6,63 %
    -15,71 %
    -39,16 %
    -18,20 %
    -77,44 %
    ISIN:SE0008348304WKN:A2AL9Z
    GomSpace Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Auftrag für US-Regierungsmission

    GomSpace liefert sogenannte Platform Kits, mit denen sich kleine Satelliten besonders schnell für konkrete Missionen konfigurieren lassen. Die modularen Systeme decken verschiedene Größenklassen von 6U bis 16U ab. Kunden können ihre Nutzlast damit schneller integrieren und die Zeit bis zum Start verkürzen.

    Gleichzeitig sollen die vorentwickelten Plattformen technische und programmatische Risiken reduzieren. Laut GomSpace bildet der Auftrag zudem den Beginn einer neuen Kundenbeziehung. Kontakte zwischen dem Unternehmen und Mitgliedern des technischen Teams des Kunden bestanden bereits.

    Auslieferung startet in den kommenden Quartalen

    Die Auslieferung der Systeme soll in den kommenden Quartalen erfolgen.

    "Dieser Auftrag spiegelt das Vertrauen wider, das unser Kunde in die Satellitenplattformen, das technische Know-how und die Fähigkeit von GomSpace setzt, zum Erfolg der Mission beizutragen", sagt Slava Frayter, CEO von GomSpace North America. Die modularen Plattformen und die technische Unterstützung ermöglichten es Kunden, ihre Missionen schneller zu entwickeln und gleichzeitig Risiken zu reduzieren.

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.
    Aktion entdecken

     

    GomSpace im Überblick

    GomSpace ist auf Lösungen für kleine Satelliten spezialisiert und beliefert Regierungen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen in mehr als 60 Ländern. Das Unternehmen ist an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm unter dem Kürzel GOMX gelistet.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die GomSpace Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,84 % und einem Kurs von 1,077EUR auf Tradegate (11. September 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Milliardenmarkt Raumfahrt US-Auftrag sorgt für Aufsehen – diese Aktie hebt plötzlich ab GomSpace erhält einen Auftrag über 2,4 Millionen US-Dollar für eine US-Regierungsmission. Anleger reagieren prompt – die Aktie zieht zweistellig an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     