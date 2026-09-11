RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Verlässliche Kontinuität wäre eine vollkommen ausreichende Botschaft vom Kapitalmarkttag des Bierbrauers am 22. und 23. September in St. Louis, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:50 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 67,68EUR auf Tradegate (11. September 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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