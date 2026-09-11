JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Der August sei nur an internationalen Standorten gut gelaufen, schrieb Graham Hunt am Freitag nach den Verkehrszahlen. Längerfristig hänge die Entwicklung der Barmittel aber eher von höheren Preisen und geringeren Ausgaben ab, und könne so auch bei schwachen Verkehrszahlen eine gute Rendite liefern./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 60,05EUR auf Tradegate (11. September 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
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