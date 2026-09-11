BERENBERG stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 120 auf 105 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Schweizer hätten nun binnen weniger Tage die Ergebnisse aller drei mit Spannung erwarteter Phase-III-Studien vorgelegt, schrieb Kerry Holford am Donnerstag. Dabei habe das MS-Mittel Remibrutinib positiv abgeschnitten, aber Del-desiran und Pelacarsen hätten ihre Primärziele verfehlt. Die Erwartungen an alle drei Assets seien hoch gewesen, entsprechend "scharf, aber angemessen" sei die Kursreaktion. Holford taxiert das durchschnittliche Umsatzwachstum per annum bis 2030 nun mit 4 Prozent unter dem bestätigten Konzernziel von 5 bis 6 Prozent./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 16:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 120,0EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 120

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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