ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Puma SE auf 23 Euro - 'Sector Perform'
- RBC senkt Pumas Kursziel von 25 auf 23 Euro
- Einstufung Sector Perform bleibt unverändert
- RBC sieht Risiken für Umsatzerwartungen 2027
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Puma mache kleine Schritte in die richtige Richtung, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal. Er sieht aber Risiken für die Umsatzerwartungen an das Geschäftsjahr 2027./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +6,19 %/+84,67 % bedeutet.
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