RBC senkt Ziel für Puma SE auf 23 Euro - 'Sector Perform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 21,49 auf Tradegate (11. September 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +6,19 %/+84,67 % bedeutet.