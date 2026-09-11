Uber: Milliarden-Übernahme, Insiderkäufe und eine interessante Ausgangslage

Bei Uber kommen aktuell mehrere Themen zusammen. Die geplante Übernahme von Delivery Hero nimmt bei der Finanzierung konkrete Formen an. Uber will insgesamt 4,5 Milliarden Euro über neue Anleihen aufnehmen. Wichtig dabei: Die 4,5 Milliarden Euro sind nicht der Kaufpreis von Delivery Hero, sondern nur ein Teil der Finanzierung des rund 13 Milliarden Euro schweren Deals. Uber hält bereits einen größeren Anteil an Delivery Hero und muss deshalb nicht den kompletten Unternehmenswert finanzieren.

Für die Aktionäre hat die Finanzierung über Anleihen einen Vorteil: Es kommt zu keiner Verwässerung durch die Ausgabe neuer Aktien. Dafür steigen natürlich die Verschuldung und damit auch die künftigen Zinskosten.

Genau diese Kombination aus Übernahme, höherem Kapitalbedarf und den Diskussionen rund um Robotaxis belastet die Aktie derzeit. Gleichzeitig läuft das operative Geschäft weiterhin stark. Dazu kommt der angekündigte Stellenabbau, mit dem Uber seine Kostenstruktur straffen will. Der aktuelle Kursdruck wirkt damit eher wie eine Reaktion auf die anstehenden Veränderungen als auf eine Schwäche im Kerngeschäft.

Besonders interessant ist, was sich gerade im Management abspielt. CEO Dara Khosrowshahi hat am 10. September 141.000 Uber-Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 70,96 US-Dollar gekauft und dafür rund 10 Millionen US-Dollar investiert. Nach dem Kauf hält er direkt rund 1,37 Millionen Aktien.

Bereits Anfang September kaufte COO Andrew Macdonald 70.000 Aktien für rund 5,3 Millionen US-Dollar. Damit haben zwei Topmanager innerhalb weniger Tage zusammen mehr als 15 Millionen US-Dollar in die eigene Aktie investiert.

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Natürlich sind Insiderkäufe keine Garantie für steigende Kurse. Trotzdem ist das ein Signal, das gerade bei der aktuellen Kursschwäche Beachtung verdient. Die beiden Manager kaufen in einer Phase, in der die Aktie wegen der Übernahmepläne und der damit verbundenen Unsicherheiten unter Druck steht.



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Auch der Chart bietet eine spannende Ausgangslage





Der Ausbruch über die 200-Tage-Linie ist zunächst gescheitert. Uber ist anschließend wieder in den alten Konsolidierungsbereich um beziehungsweise knapp 70 US-Dollar zurückgefallen.

Gleichzeitig bewegt sich die Aktie im längerfristigen Chart weiterhin im Bereich der 200-Wochen-Linien von SMA und EMA. Diese Zone kann damit als zusätzliche Unterstützung dienen. Die allgemeine Schwäche am Gesamtmarkt darf bei der aktuellen Kursentwicklung ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden.

Damit ergibt sich bei Uber aktuell eine interessante Konstellation. Die Delivery-Hero-Übernahme erhöht zwar Verschuldung und Risiko, gleichzeitig bleibt das operative Geschäft stark. Dazu kommen die umfangreichen Käufe von CEO und COO.

Für Uber spricht damit aktuell einiges. Hält die Aktie ihre Unterstützungszone und gelingt später der nachhaltige Sprung über die 200-Tage-Linie, bzw. 50-Wochen-Linie, würde daraus wieder neues charttechnisches Potenzial entstehen. Die Insiderkäufe liefern dafür zumindest ein bemerkenswertes Vertrauenssignal aus der Chefetage.





Good Luck in Trading. LG AWSX