Preis für Opec-Öl erneut gestiegen
- Opec-Korbpreis steigt auf 114,89 US-Dollar
- Am Donnerstag lag der Preis 2,64 Dollar höher
- Berechnung basiert auf den wichtigsten Ölsorten
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist erneut gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 114,89 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 2,64 Dollar mehr als am Mittwoch. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
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was die munitionsbestände angeht, habe ich heute folgenden artikel gefunden. die quelle scheint mir in den "normalen" nachrichten angesiedelt zu sein. also nix schwubblerseite oder russlandfreundliche berichtserstattung. wenn ich jetzt auf den kalender schaue, sind seit diesem artikel rund 6 wochen vergangen. ich behaupte mal, die usa wird nicht nur an diesem einen tag abfangrakteten benutzt haben. und man munkelt das die produktion dieser rakten irgendwo bei 600 stück pro jahr liegen, mit einer geplanten erhöhhung auf ca 2.000 (falls sie den die rohstoffe dafür bekommen und die produktionsmaschinen in einem guten zustand sind). ich verlinke den artikel weil ja einige davon ausgehen das die usa hoffnungslos überlegen sind.
USA haben Angelich ihr halbes Arsenal, oder mehr ,(dreiviertelmilliarden Dollar verpulvert) an Patriots zur Iranabwehr grade verschossen. Das wird so nicht weitergehen können
Ausbruch über 102 Dollar über das Julihoch von 101,99. Ich denke jetzt ist der Ausbruch nach oben zu neuen Hochs geöffnet. Gas in Europa kommt auch aus den Pötten. Zeit für Nordseeöl-und Gasaktien. Meine Favoriten : Varenergie, Serica, Equinor,AkerBP und Aussereuropäisch Petrobras