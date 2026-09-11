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    Tote und Verletzte bei Angriffen auf Tankstellen in Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Menschen sterben bei Drohnenangriffen in Kiew
    • Acht Verletzte nach Drohneneinschlag in Wohnhaus
    • Frau stirbt bei Angriff im Umland von Kiew
    Tote und Verletzte bei Angriffen auf Tankstellen in Kiew
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Bei russischen Drohnenangriffen auf Tankstellen sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens zwei Menschen getötet worden. Sechs von acht Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Tags zuvor hatte es den ersten direkten Angriff auf eine Tankstelle in der Millionenstadt gegeben.

    Zudem sei in der vergangenen Nacht eine Drohne in ein neunstöckiges Wohnhaus eingeschlagen, teilte Klitschko mit. Dabei seien acht Menschen verletzt worden.

    Drohnenangriffe auch im Umland von Kiew

    Im Landkreis Wyschhorod im Kiewer Umland wurde nach Behördenangaben eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff getötet. An Lagerhallen habe es Schäden gegeben.

    Die Ukraine wehrt sich seit über viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/stw






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