United Internet: 1&1 und IONOS starten große Transformationsprogramme
United Internet schärft seine Prognosen und startet tiefgreifende Transformationsprogramme – mit klaren Sparzielen, hohen Einmalaufwendungen und Fokus auf Zukunftsinvestitionen.
Foto: United Internet AG
- United Internet korrigiert eine Ad-hoc-Mitteilung vom 10. September 2026: Der erwartete Konzernumsatz 2026 beträgt unverändert rund **6,25 Mrd. EUR** statt fälschlich genannter 6,45 Mrd. EUR; der Cash-Capex bleibt bei **600–650 Mio. EUR**.
- Die Töchter **1&1 AG und IONOS Group SE** starten Transformationsprogramme zur Verbesserung ihrer Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit; insgesamt sollen jährlich rund **55 Mio. EUR** zusätzlich für die Unternehmensentwicklung verfügbar werden.
- Bei **1&1 Versatel** soll die Belegschaft von rund **1.350 auf etwa 1.000 Vollzeitkräfte** sinken. Dafür fallen 2026 einmalige Kosten von etwa **60 Mio. EUR** an; ab 2028 wird ein jährlicher Ergebnisbeitrag von rund **25 Mio. EUR** erwartet.
- **IONOS** plant, die Mitarbeiterzahl von rund **3.800 auf etwa 3.350 Vollzeitkräfte** zu reduzieren – ungefähr zur Hälfte im Inland und Ausland. Zudem sollen Plattformen und Prozesse harmonisiert sowie Künstliche Intelligenz stärker genutzt werden.
- IONOS erwartet 2026 einmalige Restrukturierungsaufwendungen von etwa **35 Mio. EUR** und ab 2027 jährliche Kosteneinsparungen von bis zu **30 Mio. EUR**, unter anderem für Investitionen in KI-Produkte und das Cloud-Geschäft.
- Für United Internet ergibt sich 2026 insgesamt eine einmalige Ergebnisbelastung von rund **95 Mio. EUR**. Die operative EBITDA-Prognose von etwa **1,45 Mrd. EUR** bleibt jedoch unverändert, da die Kosten als Sondereffekt bereinigt werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei United Internet ist am 12.11.2026.
Der Kurs von United Internet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,44EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,26 % im
Minus.
1 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,38EUR das entspricht einem Minus von -0,22 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.632,76PKT (+0,15 %).
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