Analysten bei Adobe trotz KI-Fortschritten noch nicht überzeugt

Doch genau das sei für einen Technologiekonzern wie Adobe derzeit zu wenig. Unternehmen müssten die Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen und gleichzeitig die Geschichte hinter ihrem Wachstum bestimmen, argumentiert Wettemann.

Die Reaktion aus dem Analystenumfeld bringt das zentrale Problem von Adobe auf den Punkt. Rebecca Wettemann, Principal Analyst beim Technologieforschungsunternehmen Valoir, wertete die jüngste Entwicklung im Wesentlichen als Erfüllung der Erwartungen.

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Der Softwarekonzern muss der Wall Street beweisen, dass künstliche Intelligenz nicht zur Bedrohung seines etablierten Geschäftsmodells wird, sondern einen neuen Wachstumsmotor darstellt.

KI-Erfolg allein reicht der Wall Street nicht

Adobe verweist dabei auf eine Reihe positiver Signale. Besonders stark entwickelt sich der sogenannte "AI-first"-Umsatz auf Basis jährlich wiederkehrender Erlöse. Dieser legte innerhalb eines Jahres um 150 Prozent zu.

Gleichzeitig verfügt Adobe über eine enorme Nutzerbasis. Mehr als eine Milliarde Menschen verwenden monatlich die Kreativitäts- und Produktivitätsangebote des Konzerns.

Investoren wollen jedoch sehen, wie Adobe diese Reichweite monetarisiert. Entscheidend dürfte weniger sein, wie viele Nutzer mit KI-Funktionen experimentieren, sondern ob daraus zusätzliche Abonnements, höhere Preise und dauerhaft steigende wiederkehrende Erlöse entstehen.

CEO-Wechsel erhöht den Druck zusätzlich

Die Diskussion um Adobes KI-Strategie fällt zudem in eine sensible Übergangsphase. Shantanu Narayen wird Anfang Dezember als CEO zurücktreten. Anil Chakravarthy, bislang verantwortlich für den Bereich Customer Experience Orchestration, soll die Führung übernehmen.

Wettemann sieht den Zeitpunkt kritisch. Ein Quartal ohne deutliche positive Überraschung unmittelbar vor der Übergabe sei denkbar ungünstig.

Erschwerend kommt hinzu, dass Adobe weiterhin nach einem dauerhaften Finanzchef sucht.

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Für Adobe beginnt die entscheidende Phase

Die zentrale Frage für die kommenden Quartale lautet deshalb nicht mehr, ob Adobe bei künstlicher Intelligenz mitmischt. Das Unternehmen hat längst eigene Angebote aufgebaut und kann auf eine gewaltige installierte Nutzerbasis zurückgreifen.

Entscheidend ist vielmehr, ob daraus schneller ein messbarer wirtschaftlicher Vorteil entsteht. Adobe muss der Wall Street zeigen, dass KI nicht lediglich bestehende Produkte verbessert, sondern neue Erlösquellen schafft und die Wettbewerbsposition des Konzerns verteidigt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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