Dividendenkracher mit +11,40 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Enghouse Systems gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,09 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,40 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,62 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Enghouse Systems investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -71,64 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Enghouse Systems verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +7,09 % Dividendenrendite bietet Enghouse Systems ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,40 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Enghouse Systems für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,09 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,62. Enghouse Systems weist eine Marktkapitalisierung von 527,97 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,09 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Enghouse Systems ist ein kanadischer Softwareanbieter für Contact-Center-, Unified-Communications- und Video-Lösungen sowie OSS/BSS-Software für Telekommunikation. Starke Position in Nischenmärkten mit Buy-and-Build-Strategie. Wichtige Wettbewerber: Cisco, Avaya, Genesys, NICE, Zoom. USP: breite, integrierte Plattform, hohe Profitabilität, konservative Bilanz und fokussierte Nischenakquisitionen.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Enghouse Systems konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +11,40 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Enghouse Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Enghouse Systems Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,52 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +7,09 %, eine Investition von etwa 84.627€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,226667 +5,75 % +7,09 % 2025 1,160000 +16,00 % +4,84 % 2024 1,00 +18,34 % +3,27 % 2023 0,845000 +18,18 % +2,47 % 2022 0,715000 0,00 % +2,12 %

Warum Enghouse Systems für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +7,09 %

Stetiges Dividendenwachstum: +11,40 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 11,62

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 14.105 € 3.000 € 42.314 € 6.000 € 84.627 € 12.000 € 169.253 €

Enghouse Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,62 % 1 Monat -11,01 % 3 Monate -11,01 % 1 Jahr -24,81 %

Informationen zur Enghouse Systems Aktie

Es gibt 54 Mio. Enghouse Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 527,97 Mio. € wert.

Enghouse Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Enghouse Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Enghouse Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.