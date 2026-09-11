BASF Aktie unter starkem Abgabedruck - 11.09.2026

Mit einer Performance von -2,70 % musste die BASF Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem Plus von +1,43 % am Vortag kommt es heute bei BASF zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,70 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von BASF nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +11,12 %.

Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um -3,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,56 % gewonnen.

Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,87 % geändert.

BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,14 % 1 Monat +3,32 % 3 Monate +11,12 % 1 Jahr +21,88 %

Informationen zur BASF Aktie

Stand: 11.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,20 Mrd.EUR € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Die europäische Politik sende protektionistischere Signale zugunsten ihrer Chemiebranche, die strukturellen Wettbewerbsnachteil durch hohe lokale Kosten, schwache Nachfrage …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von BASF

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,77 %. Arkema notiert im Minus, mit -2,06 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,11 %. Covestro verliert -0,17 % Dow notiert im Plus, mit +0,39 %.

BASF Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.