Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 11.09.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 11.09.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist ASML Holding NV (+1,96 %) genz vorne. Gefolgt von Allianz (+1,12 %), BP Plc (-1,13 %), DAX (+0,76 %), Deutsche Lufthansa (+1,23 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|BD6FZY
|0
|Weizen
|VJ3Z6A
|0
|FGBL - Euro-Bund Future
|PM6U6U
|0
|DAX Performance
|DN5G5T
|0
|Gold
|VD23R7
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PJ7BEP
|0
|Nvidia Corporation
|HT7ZSF
|0
|Microsoft Corp.
|PL663M
|0
|BP Plc
|PL89XW
|0
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche
|DN0QJU
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|ASML Holding NV
|
Classic
|PC4C98
|0
|Allianz
|
Bonus Garantie
|DJ8CPV
|0
|DAX
|
Classic
|VK6G7H
|0
|Intel
|
Relax
|PM99WK
|0
|Deutsche Lufthansa
|
Sonstige
|DK1HYE
|0
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