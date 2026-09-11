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    KI trifft Videoschnitt

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    Google baut seine KI-Offensive aus – jetzt ist Hollywood dran

    Google und Avid bauen ihre Partnerschaft aus. Mit Gemini und agentischer KI soll die professionelle Videoproduktion schneller, flexibler und cloudbasiert werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Google und Avid bringen Videoschnitt in die Cloud
    • Media Composer läuft künftig direkt im Browser
    • Gemini erleichtert Mediensuche und Datenanalysen
    • Report: KI braucht Strom
    KI trifft Videoschnitt - Google baut seine KI-Offensive aus – jetzt ist Hollywood dran
    Foto: Dall-E

    Google und Avid Technology bauen ihre strategische Partnerschaft aus. Gemeinsam wollen die Unternehmen die professionelle Videoproduktion stärker in die Cloud verlagern und künstliche Intelligenz direkt in etablierte Schnittprogramme integrieren. Im Mittelpunkt stehen eine browserbasierte Version von Avid Media Composer und die engere Verzahnung mit Googles Gemini Enterprise und BigQuery.

    Videoschnitt direkt im Browser

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    Der neue Media Composer soll künftig über den Chrome-Browser genutzt werden können. Damit könnten Kreativteams professionelle Videos unabhängig von leistungsstarken lokalen Schnittrechnern bearbeiten und leichter über verschiedene Standorte hinweg zusammenarbeiten.

    Zusätzlich bringt Avid agentische KI-Funktionen in die Software. Redakteure können beispielsweise per Spracheingabe Material synchronisieren, Dialoge transkribieren und Projektordner organisieren. Über ein integriertes Gemini-Fenster lassen sich zudem B-Roll-Material und Stock-Aufnahmen suchen. Auch das automatische Verschlagworten, Protokollieren und Übersetzen von Medien soll möglich werden.

    Google und Avid wollen damit vor allem zeitaufwendige Routinearbeiten reduzieren. Laut einer von Avid im zweiten Quartal 2026 unter 120 professionellen Editoren durchgeführten Umfrage setzen bereits 79 Prozent der Befragten künstliche Intelligenz in ihren Arbeitsabläufen ein. Für 87 Prozent ist sie besonders dann wertvoll, wenn sie die Umsetzung kreativer Ideen beschleunigt. 76 Prozent sehen den größten Vorteil darin, mehr Zeit für das eigentliche Storytelling zu gewinnen.

    KI soll auch die Mediensuche übernehmen

    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Suche nach Videomaterial. Avid Content Core soll mithilfe von Gemini automatisch Transkripte und semantische Beschreibungen erstellen. Produktionsmitarbeiter könnten dadurch per natürlicher Sprache gezielt nach Szenen oder Aufnahmen suchen, anstatt Archive manuell zu durchsuchen.

    Auch Redaktionen sollen stärker profitieren. Mit Content Core Insights, das auf Gemini Enterprise und BigQuery basiert, sollen sich Produktionsdaten mit Informationen über Kosten, Ressourcennutzung und die Performance von Inhalten verknüpfen lassen.

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    Avid-Chef Wellford Dillard betonte, Kunden verlangten intelligente Werkzeuge, die sich nahtlos in bestehende Abläufe integrieren lassen. Die erweiterte Zusammenarbeit mit Google Cloud solle sichere KI-Innovationen ermöglichen, ohne die Offenheit und Interoperabilität der Avid-Plattform aufzugeben.

    Anil Jain von Google Cloud sieht in der Partnerschaft einen weiteren Schritt bei der Einführung fortschrittlicher KI in Film und Fernsehen. Die Integration von Gemini solle Editoren vor allem bei zeitaufwendigen Produktionsaufgaben entlasten und ihnen ermöglichen, unabhängig vom Standort im kreativen Prozess zu bleiben.

    Die neuen Funktionen wollen Avid und Google Cloud vom 11. bis 14. September 2026 auf der IBC 2026 in Amsterdam präsentieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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