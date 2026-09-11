WARBURG RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. In Frankfurt habe sich das Geschäft nicht belebt, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach den Verkehrszahlen für August. Im Ausland laufe es aber gut./rob/ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 60,25EUR auf Tradegate (11. September 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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