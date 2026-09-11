WARBURG RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. In Frankfurt habe sich das Geschäft nicht belebt, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach den Verkehrszahlen für August. Im Ausland laufe es aber gut./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 60,25EUR auf Tradegate (11. September 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 68
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 68
Kursziel alt: 68
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