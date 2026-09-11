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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Ziel für Sartorius auf 280 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Sartorius-Kursziel auf 280 Euro
    • Mehr als die Hälfte übertraf die Markterwartungen
    • Organisches Wachstum trennt die stärksten Vertreter
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Sartorius auf 280 Euro - 'Buy'
    Foto: Sartorius

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 270 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 231,5 auf Tradegate (11. September 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 277,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -4,97 %/+29,59 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 280 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00, was eine Steigerung von +21,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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