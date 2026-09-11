89.000 Unterschriften für Stopp von Ölförderung in Ostsee
- BUND fordert ein Verbot der Öl- und Gasförderung
- Petition mit 89.000 Unterschriften gegen Förderpläne
- Bohrungen nahe Usedom lösen Kritik aus
BERLIN/HERINGSDORF (dpa-AFX) - Umweltverbände fordern ein Verbot der Öl- und Gasförderung in der Ostsee und wollen damit auch mögliche Projekte in Polen nahe der Insel Usedom verhindern. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will nach eigenen Angaben daher heute eine Petition mit mehr als 89.000 Unterschriften dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz und Naturschutz in Berlin übergeben. Anlass sei der "Aktionsplan Meer", den das Bundesministerium derzeit erarbeitet.
Nach Probebohrungen in der Ostsee etwa sechs Kilometer von Swinemünde (Swinoujscie) entfernt hatte das kanadische Unternehmen Central European Petroleum (CEP) vergangenes Jahr mitgeteilt, auf ein großes Ölvorkommen gestoßen zu sein. Sollte sich das Vorkommen bestätigen, wäre es der größte Fund in Polen mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg, hatte der polnische Chefgeologe Krzysztof Galos der Nachrichtenagentur PAP zufolge gesagt. CEP wollte die Daten weiter auswerten.
Auf deutscher Seite hatten die Erkundungen und der Fund Kritiker auf den Plan gerufen. Die nach der Exploration wieder abgezogene Bohrplattform war etwa vom Urlaubsort Heringsdorf zu sehen.
Bund: Absage an fossile Pläne sendet Zeichen
"Die Lebewesen in der Ostsee leiden schon lange unter dem schlechten Zustand des Meeres und den mangelhaften Maßnahmen der Politik gegen Überdüngung, Überfischung, Müll und Unterwasserlärm", sagte die Sprecherin des BUND-Bundesarbeitskreises Meer und Küste, Lena Hohls. Eine zusätzliche Belastung durch Öl- und Gasförderung sei nicht zumutbar. Zudem wären auch die in der Region lebenden und urlaubenden Menschen von den Folgen betroffen.
Die Petition richtet sich den Angaben nach an die zuständigen Ministerien in Deutschland und Polen, an den Europäischen Petitionsausschuss und an die Helsinki-Kommission. Sie werde gemeinsam vom BUND, der Coalition Clean Baltic und der Bürgerinitiative "Lebensraum Vorpommern" getragen. Laut BUND sende zudem eine klare Absage an fossile Pläne ein wichtiges Signal für den Klimaschutz./xil/DP/stw
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was die munitionsbestände angeht, habe ich heute folgenden artikel gefunden. die quelle scheint mir in den "normalen" nachrichten angesiedelt zu sein. also nix schwubblerseite oder russlandfreundliche berichtserstattung. wenn ich jetzt auf den kalender schaue, sind seit diesem artikel rund 6 wochen vergangen. ich behaupte mal, die usa wird nicht nur an diesem einen tag abfangrakteten benutzt haben. und man munkelt das die produktion dieser rakten irgendwo bei 600 stück pro jahr liegen, mit einer geplanten erhöhhung auf ca 2.000 (falls sie den die rohstoffe dafür bekommen und die produktionsmaschinen in einem guten zustand sind). ich verlinke den artikel weil ja einige davon ausgehen das die usa hoffnungslos überlegen sind.
USA haben Angelich ihr halbes Arsenal, oder mehr ,(dreiviertelmilliarden Dollar verpulvert) an Patriots zur Iranabwehr grade verschossen. Das wird so nicht weitergehen können
Ausbruch über 102 Dollar über das Julihoch von 101,99. Ich denke jetzt ist der Ausbruch nach oben zu neuen Hochs geöffnet. Gas in Europa kommt auch aus den Pötten. Zeit für Nordseeöl-und Gasaktien. Meine Favoriten : Varenergie, Serica, Equinor,AkerBP und Aussereuropäisch Petrobras