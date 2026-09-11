GOLDMAN SACHS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,50 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Italiener böten im Vergleich mit der spanischen Caixa das stärkere Profil aus Ergebnispotenzial, Ertragsdiversifizierung, Kosteneffizienz, Bewertungsspielraum und heimischem Rückenwind, schrieb Sofie Peterzens am Freitag./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 6,784EUR auf Tradegate (11. September 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,80

Kursziel alt: 7,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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