GOLDMAN SACHS stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 50 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Bewertungsmodelle für die europäischen Energiekonzerne am Donnerstag an höhere Öl-, Gas- und Raffineriemargen an. Bei Eni und Repsol sieht er 2026 die höchsten Renditen für die Anleger./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 07:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 41,27EUR auf Tradegate (11. September 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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