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    GOLDMAN SACHS stuft Shell (neu) auf 'Buy'

    GOLDMAN SACHS stuft Shell (neu) auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 50 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Bewertungsmodelle für die europäischen Energiekonzerne am Donnerstag an höhere Öl-, Gas- und Raffineriemargen an. Bei Eni und Repsol sieht er 2026 die höchsten Renditen für die Anleger./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 07:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 41,27EUR auf Tradegate (11. September 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Michele della Vigna
    Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m




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