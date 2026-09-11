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    init innovation in traffic systems Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 11.09.2026

    Am 11.09.2026 ist die init innovation in traffic systems Aktie, bisher, um -3,97 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der init innovation in traffic systems Aktie.

    Besonders beachtet! - init innovation in traffic systems Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 11.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    init innovation in traffic systems entwickelt Telematik- und Softwarelösungen für den öffentlichen Verkehr (z.B. Intermodal Transport Control System, Fahrgastinformations- und Ticketingsysteme). Starke Position im ÖPNV-Digitalisierungsmarkt, v.a. im DACH-Raum und Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Trapeze, IVU, Siemens Mobility, Cubic. USP: integrierte End-to-End-Lösungen, hohe Systemtiefe und langjährige ÖPNV-Expertise.

    init innovation in traffic systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.09.2026

    Die init innovation in traffic systems Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,97 % auf 42,30. Damit verliert die Aktie -1,75  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Es bleibt ungemütlich für init innovation in traffic systems: Nach einem Rückgang von -0,11 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,97 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die init innovation in traffic systems Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,63 % hinzunehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von init innovation in traffic systems einen Rückgang von -5,73 %.

    Während init innovation in traffic systems deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,05 %. Damit gehört init innovation in traffic systems heute zu den auffälligeren Werten.

    init innovation in traffic systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,81 %
    1 Monat -9,28 %
    3 Monate -14,63 %
    1 Jahr -9,04 %
    Stand: 11.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur init innovation in traffic systems Aktie

    Es gibt 11 Mio. init innovation in traffic systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 469,20 Mio.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von init innovation in traffic systems?

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. Siemens notiert im Plus, mit +2,23 %.

    Lohnt sich ein Investment in die init innovation in traffic systems Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die init innovation in traffic systems Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur init innovation in traffic systems Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    init innovation in traffic systems

    -5,22 %
    -5,54 %
    -10,79 %
    -15,31 %
    -9,11 %
    +55,12 %
    -2,88 %
    +177,94 %
    +710,68 %
    ISIN:DE0005759807WKN:575980
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