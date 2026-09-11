EUR/USD stabil bei 1,15923 USD

EUR/USD tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,15923

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,073949USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,15923USD. Ihr Einsatz wäre nun 5.397,02USD wert – ein Zuwachs von +7,94 %.

? wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige EUR/USD-Entwicklung nach der EZB-Sitzung. Eine zunächst erwartete Erholung wurde gebremst; der Kurs könnte erneut das Januartief testen. Unterstützungen liegen bei 1,1575/1,1566 und 1,1410, Widerstände bei 1,1641, 1,1742 und 1,1830. Über 1,1630 bzw. 1,1650 wären 1,17–1,18 möglich, unter 1,1550 droht ein Rückgang Richtung 1,1450.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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