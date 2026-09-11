Renditeschock bremst die Aktien-Party

Die Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben die Analysten der Bank of America jetzt in einer neuen Studie hervorgehoben. Lange konnten Aktien dem Renditedruck trotzen. Eine sinkende Risikoprämie und ein Gewinnboom fingen den Anstieg zunächst auf.

Steigende Anleiherenditen setzen die europäischen Aktienmärkte zunehmend unter Druck. Der Stoxx 600 hat seit Mitte August fast vier Prozent verloren, nachdem die reale Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen seit Februar um 80 Basispunkte gestiegen ist und damit ihren Zyklushöchststand von 2,5 Prozent erreicht hat.

Die europäische Risikoprämie fiel von 5,2 Prozent im März auf ein 24-Jahres-Tief von 4,3 Prozent im August, während die globalen Gewinnschätzungen seit Februar um fast 20 Prozent zulegten. Dieser Puffer bröckelt nun: Seit Mitte August zog die Risikoprämie wieder an, der Aufwärtstrend bei den Gewinnrevisionen kühlt sich ab.



Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Bis zu 120 € Prämie sichernNur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

Hinter dem Renditeanstieg steckt vor allem eine restriktivere Einschätzung der Fed-Politik. Treiber sind robustes globales Wachstum, sichtbar am Einkaufsmanagerindex auf Dreijahreshoch, eine Erholung am US-Arbeitsmarkt sowie neue Inflationsrisiken durch die Eskalation im Nahen Osten, die den Ölpreis über 100 US-Dollar je Barrel trieb und die Lieferketten erneut belastet.

BofA-Analyst Sebastian Raedler erwartet dennoch, dass die Renditen bis Jahresende wieder auf 4,5 Prozent zurückgehen. Der Markt preise bereits drei Zinserhöhungen bis Mitte 2027 ein, die Kerninflation liege mit 1,6 Prozent nahe einem Fünfjahrestief, und sollte der Renditeanstieg die Aktien weiter belasten, dürfte dies die Fed zu mehr Zurückhaltung zwingen.

Zudem sei die Positionierung bereits stark auf steigende Renditen ausgerichtet, was das Potenzial für eine Gegenbewegung erhöht.

Trotz möglicher Entspannung bei den Zinsen bleiben die Strategen skeptisch für europäische Aktien. Ihr Kursziel für den Stoxx 600 liegt bei 580 Punkten, rund neun Prozent unter dem aktuellen Niveau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der Europa 600 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 639,9PKT auf Ariva Indikation (11. September 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 671,90 Pkt , was eine Steigerung von +5,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar