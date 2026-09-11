Goldman hebt Ziel für BP auf 700 Pence - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 6,562 auf Tradegate (11. September 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3378. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8889GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -23,80 %/+10.567,48 % bedeutet.