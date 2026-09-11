ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für BP auf 700 Pence - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt BP-Kursziel auf 700 Pence
- Modelle berücksichtigen höhere Öl- und Gasmargen
- Bei Eni und Repsol erwartet er höchste Renditen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 660 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Bewertungsmodelle für die europäischen Energiekonzerne am Donnerstag an höhere Öl-, Gas- und Raffineriemargen an. Bei Eni und Repsol sieht er 2026 die höchsten Renditen für die Anleger./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 07:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 6,562 auf Tradegate (11. September 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3378. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8889GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -23,80 %/+10.567,48 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 700 Euro
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