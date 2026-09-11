RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3800 Pence auf "Underperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte seine Schätzungen am Freitag an, "nachdem sich der Staub nach der Berichtssaison zum ersten Halbjahr gelegt hat". Er sieht weiter Risiken für die mittelfristige Konzernprofitabilität./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,40 % und einem Kurs von 48,29EUR auf Tradegate (11. September 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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