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    Besonders beachtet!

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    Lanxess Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 11.09.2026

    Am 11.09.2026 ist die Lanxess Aktie, bisher, um -3,88 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Besonders beachtet! - Lanxess Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 11.09.2026
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

    Lanxess Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.09.2026

    Bei Lanxess geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,88 % nach und notiert bei 14,380. Es bleibt ungemütlich für Lanxess: Nach einem Rückgang von -0,80 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,88 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lanxess-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,13 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um -9,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,57 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lanxess -14,77 % verloren.

    Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,61 %
    1 Monat -9,57 %
    3 Monate +0,13 %
    1 Jahr -34,32 %
    Stand: 11.09.2026, 13:23 Uhr

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd. € wert.

    JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Neutral'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" belassen. Die europäische Politik sende protektionistischere Signale zugunsten ihrer Chemiebranche, die strukturellen Wettbewerbsnachteil durch hohe lokale Kosten, schwache Nachfrage …

    Börsenstart Europa - 11.09. - FTSE Athex 20 stark +1,31 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 11.09.2026 / 07:51 CET/CEST …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Lanxess

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,84 %. Solvay notiert im Minus, mit -1,84 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,22 %. Covestro verliert -0,33 %

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    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

    -4,68 %
    -9,61 %
    -9,57 %
    +0,13 %
    -34,32 %
    -44,62 %
    -76,56 %
    -67,43 %
    -2,99 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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