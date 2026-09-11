Lanxess Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 11.09.2026

Bei Lanxess geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,88 % nach und notiert bei 14,380€. Es bleibt ungemütlich für Lanxess: Nach einem Rückgang von -0,80 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,88 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lanxess-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,13 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um -9,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,57 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lanxess -14,77 % verloren.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,61 % 1 Monat -9,57 % 3 Monate +0,13 % 1 Jahr -34,32 %

Informationen zur Lanxess Aktie

Stand: 11.09.2026, 13:23 Uhr

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd. € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" belassen. Die europäische Politik sende protektionistischere Signale zugunsten ihrer Chemiebranche, die strukturellen Wettbewerbsnachteil durch hohe lokale Kosten, schwache Nachfrage …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 11.09.2026 / 07:51 CET/CEST …

So schlagen sich die Wettbewerber von Lanxess

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,84 %. Solvay notiert im Minus, mit -1,84 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,22 %. Covestro verliert -0,33 %

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Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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