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    Besonders beachtet!

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    PUMA Aktie schwach im Handel - 11.09.2026

    Am 11.09.2026 ist die PUMA Aktie, bisher, um -1,99 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Besonders beachtet! - PUMA Aktie schwach im Handel - 11.09.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

    PUMA Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 11.09.2026

    Die Anleger von PUMA müssen heute einen Kursrückgang von -1,99 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 21,650. Es bleibt ungemütlich für PUMA: Nach einem Rückgang von -2,56 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,99 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei PUMA insgesamt ein Minus von -20,48 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die PUMA Aktie damit um -11,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA -0,18 % verloren.

    PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,45 %
    1 Monat -20,81 %
    3 Monate -20,48 %
    1 Jahr +16,67 %
    Stand: 11.09.2026, 13:24 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Pumas schwache Fundamentaldaten: sinkende Umsätze, Verluste, hohe Verschuldung und einen laufenden Restrukturierungskurs mit Stellenabbau, Sortimentsbereinigung und Markenfokus. Hoffnungen auf einen Turnaround stehen Unsicherheiten durch den möglichen ANTA-Einfluss gegenüber. Charttechnisch werden Rücksetzer auf 17–18 € und ein Widerstand um 21 € diskutiert; langfristig werden deutlich höhere Kurse bis 60 € spekulativ erwartet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

    Zur PUMA Diskussion

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,22 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), Under Armour Registered (A) und Co.

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,55 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +1,17 %. VF notiert im Plus, mit +0,83 %. adidas legt um +0,32 % zu

    PUMA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die PUMA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur PUMA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    PUMA

    -1,40 %
    -11,45 %
    -20,81 %
    -20,48 %
    +16,67 %
    -63,78 %
    -79,21 %
    +0,38 %
    +1.433,80 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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