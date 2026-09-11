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    Besonders beachtet!

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    Oracle Aktie stark gefragt - +6,51 % - 11.09.2026

    Am 11.09.2026 ist die Oracle Aktie, bisher, um +6,51 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Oracle Aktie.

    Besonders beachtet! - Oracle Aktie stark gefragt - +6,51 % - 11.09.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

    Oracle Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.09.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Oracle. Sie steigt um +6,51 % auf 140,12. Damit gelingt der Oracle Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -5,37 % am Vortag folgt heute ein Plus von +6,51 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Oracle-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -11,58 % hinnehmen mussten.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,70 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Oracle einen Rückgang von -17,42 %.

    Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,50 %
    1 Monat +5,70 %
    3 Monate -11,58 %
    1 Jahr -51,43 %
    Stand: 11.09.2026, 13:24 Uhr

    Informationen zur Oracle Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 402,69 Mrd. € wert.

    Oracle überzeugt mit Quartalszahlen: Oracle Aktie freundlich Umsatz und Gewinn steigen Cloud Geschäft stützt Wachstum


    Adobes Ausblick belastet SAP - Gute Oracle-Zahlen helfen nicht


    Positiv aufgenommene Geschäftszahlen des US-Softwareriesen und Datencenter-Konzerns Oracle haben am Freitag die Anleger des deutschen Branchenprimus SAP kaltgelassen. Dessen Papiere knüpften an ihre Vortagesverluste an und litten damit auch unter …

    Quartalsbericht: Oracle toppt Prognosen mit Cloud-Wachstum


    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. Salesforce notiert heute unverändert, mit 0,00 %. IBM notiert im Plus, mit +0,40 %. Microsoft legt um +0,46 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,70 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Oracle Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Oracle Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Oracle Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Oracle

    +6,04 %
    +3,50 %
    +5,70 %
    -11,58 %
    -51,43 %
    +15,90 %
    +80,38 %
    +291,71 %
    +8.213,47 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460
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