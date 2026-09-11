Verbio Aktie heute im Minus (31,14€) - 11.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Mit einer Performance von -1,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der Verbio Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Verbio damit auf -3,34 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +7,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Verbio einen Anstieg von +50,24 %.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,41 % 1 Monat +5,91 % 3 Monate -3,34 % 1 Jahr +223,00 %

? wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 11.09.2026, 13:25 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den enttäuschenden Verbio-Kurs trotz hoher Öl-, Benzin- und Dieselpreise sowie die zuletzt schwache Korrelation. Geringe Umsätze und technische Widerstände im Bereich von etwa 32 bis 34 Euro prägen das Bild; ein Ausbruch Richtung 40 Euro wird erhofft. Spannung besteht vor den Geschäftszahlen und dem Ausblick 2026/27. Wachstum, ein mögliches EBITDA von mindestens 800 Mio. Euro und eine günstige Bewertung werden als Kurstreiber gesehen, während Crash- und Ölpreisrisiken bleiben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,99 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,96 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Verbio Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Verbio Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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