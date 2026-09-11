Novo Nordisk Aktie heute im Minus (37,56€) - 11.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Novo Nordisk Aktie. Mit einer Performance von -1,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Novo Nordisk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,81 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,24 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Novo Nordisk nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +2,10 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -9,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Novo Nordisk um -13,58 % verloren.

Novo Nordisk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,50 % 1 Monat -10,01 % 3 Monate +2,10 % 1 Jahr -18,20 %

? wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 11.09.2026, 13:25 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die belastete Kursentwicklung nach der Abstufung durch Morgan Stanley auf „Underweight“ mit einem Kursziel von 250 DKK. Charttechnisch werden die gebrochenen 38- und 200-Tage-Linien sowie die Unterstützung um 38 Euro diskutiert; ein Anstieg über 40 Euro könnte stabilisieren. Optimisten sehen die Aktie als günstig bewertet, erwarten langfristig über 50 Euro und verweisen auf Pipeline, wachsenden Adipositasmarkt und mögliche China-Impulse ab 2027/2028.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,38 Mrd. € wert.

Die Novo-Nordisk-Aktie steht trotz robuster operativer Entwicklung weiterhin unter dem Druck eines zunehmend härteren Wettbewerbs. Nach den jüngsten Quartalszahlen und der erneuten Prognoseanhebung erscheint die Bewertung aber zu günstig. Starkes Quartal und höhere Erwartungen Novo Nordisk hat im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen. In lokaler Währung stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent, […] The post Novo Nordisk-Aktie: Bewertung unfair? Diese Fakten sprechen für den Titel first appeared on sharedeals.de.

Die skeptische Einstufung von Morgan Stanley hat die Aktien von Novo Nordisk am Freitag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Dort verloren die Papiere des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate gut 2,5 Prozent auf rund …

Novo Nordisk Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Novo Nordisk Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Novo Nordisk Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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