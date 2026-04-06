Adobe Aktie fällt am 11.09.2026 um -4,06 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Adobe Aktie. Mit einer Performance von -4,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Adobe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 205,55€, mit einem Minus von -4,06 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Adobe-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,12 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,20 % verloren.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,86 % 1 Monat -13,29 % 3 Monate +4,12 % 1 Jahr -29,46 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 11.09.2026, 13:27 Uhr

Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,75 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,12 %. Salesforce notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,70 %. Microsoft legt um +0,51 % zu Oracle notiert im Plus, mit +6,37 %.

Adobe Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Adobe Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Adobe Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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