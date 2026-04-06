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    Besonders beachtet!

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    Adobe Aktie fällt am 11.09.2026 um -4,06 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Die Adobe Aktie notiert am 11.09.2026 mit -4,06 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Adobe Aktie fällt am 11.09.2026 um -4,06 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: Cristi - stock.adobe.com

    Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

    Adobe Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 11.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Adobe Aktie. Mit einer Performance von -4,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Adobe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 205,55, mit einem Minus von -4,06 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Adobe-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,12 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,20 % verloren.

    Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,86 %
    1 Monat -13,29 %
    3 Monate +4,12 %
    1 Jahr -29,46 %
    Stand: 11.09.2026, 13:27 Uhr

    Informationen zur Adobe Aktie

    Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,75 Mrd. € wert.

    Adobe enttäuscht mit Ausblick: Adobe Aktie unter Druck vorsichtige Umsatzprognose belastet Software Riesen


    Adobes Ausblick belastet SAP - Gute Oracle-Zahlen helfen nicht


    Positiv aufgenommene Geschäftszahlen des US-Softwareriesen und Datencenter-Konzerns Oracle haben am Freitag die Anleger des deutschen Branchenprimus SAP kaltgelassen. Dessen Papiere knüpften an ihre Vortagesverluste an und litten damit auch unter …

    Dax stabilisiert sich vor US-Inflationsdaten


    Der Dax hat sich nach seinem jüngsten Kursrutsch am Freitag stabilisiert. Angesichts zuletzt rückläufiger, aber immer noch hoher Ölpreise sowie vor US-Inflationsdaten hielt sich die Kaufbereitschaft der Anleger aber in Grenzen. Um die …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,12 %. Salesforce notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,70 %. Microsoft legt um +0,51 % zu Oracle notiert im Plus, mit +6,37 %.

    Adobe Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Adobe Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Adobe Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Adobe

    -4,06 %
    -13,86 %
    -13,29 %
    +4,12 %
    -29,46 %
    -59,27 %
    -62,09 %
    +141,91 %
    +4.225,55 %
    ISIN:US00724F1012WKN:871981
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