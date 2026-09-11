BANGKOK, 11. September 2026 /PRNewswire/ -- In nur drei Tagen werden die weltweit führenden Akteure der Energiebranche zur Gastech 2026 in Bangkok eintreffen. Regierungsminister, Unternehmenschefs, Investoren und Technologiegiganten kommen zusammen, um eine der entscheidenden Chancen unserer Zeit anzugehen: wie die Energie bereitgestellt werden kann, die für Wirtschaftswachstum, industrielle Entwicklung und steigenden Lebensstandard weltweit erforderlich ist.

Die vom thailändischen Energieministerium ausgerichtete Gastech 2026 wird Minister aus aller Welt, Führungskräfte aus der Energiebranche und Technologieführer in Bangkok zusammenbringen, um die Investitionen, Partnerschaften und Infrastrukturprojekte voranzutreiben, die erforderlich sind, um den steigenden Energiebedarf in Schwellen- und etablierten Märkten zu decken: dmg-Veranstaltungen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vom 14. bis 17. September wird die Veranstaltung die gesamte Energiebranche nach Asien zusammenbringen, wo rasante Industrialisierung, Urbanisierung und der Ausbau der künstlichen Intelligenz die Schwellenmärkte der Region zu Wirtschaftsmächten gemacht haben. Da die Schwellenländer weiterhin für mehr als 80 % des weltweiten Wachstums des Energiebedarfs verantwortlich sind, werden die auf der Gastech getätigten Investitionen und geschlossenen Partnerschaften dazu beitragen, die Art und Weise zu gestalten, wie dieser Bedarf gedeckt wird.

Da jede neue Fabrik, jedes neue Rechenzentrum und jede neue Verkehrsverbindung zum wachsenden Verbrauch in Asien beiträgt, wird die Gastech 2026 globales Kapital, Angebot und Infrastruktur aufeinander abstimmen, um das industrielle und digitale Wachstum aufrechtzuerhalten und damit neue Chancen für Milliarden von Menschen in der gesamten Region zu erschließen.

Durch das einzigartige Zusammentreffen von politischen Entscheidungsträgern, Regulierungsbehörden, Energieerzeugern, Infrastruktur- und Technologieanbietern, Investoren, Händlern und Energieversorgern aus aller Welt wird die Gastech 2026 eine koordinierte und pragmatische Antwort auf den weltweit steigenden Energiebedarf vorantreiben und dabei alle verfügbaren Ressourcen und Lösungen nutzen, um sicherzustellen, dass sowohl Schwellenländer als auch etablierte Volkswirtschaften über die reichlich vorhandenen und zuverlässigen Energieressourcen verfügen, die sie benötigen, um ihr Wachstum zuversichtlich fortzusetzen.