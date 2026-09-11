🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutscher Ex-General ist Berater von Litauens Regierungschef

    Für Sie zusammengefasst
    • Von Sandrart berät Litauens Regierungschef
    • Ex-General hilft bei Litauens Verteidigungsplanung
    • Deutsche Panzerbrigade soll 2027 einsatzfähig sein
    Deutscher Ex-General ist Berater von Litauens Regierungschef
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    VILNIUS (dpa-AFX) - Der deutsche Generalleutnant a.D. Jürgen-Joachim von Sandrart wird künftig den Regierungschef des Nato-Partners Litauen beraten. Ministerpräsident Mindaugas Sinkevicius ernannte den 64 Jahre alten Ex-Offizier zum Berater für strategische Verteidigungsfragen und die militärische Transformation, wie die Staatskanzlei in Vilnius mitteilte.

    Von Sandrart soll demnach bei der Zusammenarbeit mit den Nato-Verbündeten, insbesondere mit Deutschland unterstützend zur Seite stehen. "Ich bin überzeugt, dass seine Erfahrung uns helfen wird, die notwendigen Entscheidungen zu treffen, um die litauische Verteidigung schneller zu stärken", wurde Sinkevicius in der Mitteilung zitiert.

    Vor seinem Ausscheiden in den Ruhestand im Frühjahr 2025 war von Sandrart zuletzt Kommandeur des Multinationalen Korps Nordost der Nato in Stettin in Polen. Seine neue Position übt er ehrenamtlich aus.

    Er werde seine Erfahrung für Litauen, für die Vertiefung der Partnerschaft, für Europa und die westliche Allianz einbringen, "um unsere Verteidigungsfähigkeit und unsere nachhaltige Geschlossenheit gegenüber der russischen wie auch gegenüber jeder Bedrohung zu stärken", sagte von Sandrart dazu der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

    Die Bundeswehr baut in Litauen die Panzerbrigade 45 auf. Sie wurde von der Bundesregierung als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland zugesagt und im Frühjahr 2025 formal in Dienst gestellt. Die Brigade soll bis 2027 einsatzfähig sein. Bislang sind rund 2.000 Angehörige der Truppe in dem Baltenstaat stationiert./awe/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Deutscher Ex-General ist Berater von Litauens Regierungschef Der deutsche Generalleutnant a.D. Jürgen-Joachim von Sandrart wird künftig den Regierungschef des Nato-Partners Litauen beraten. Ministerpräsident Mindaugas Sinkevicius ernannte den 64 Jahre alten Ex-Offizier zum Berater für strategische …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     