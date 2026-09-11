Deutscher Ex-General ist Berater von Litauens Regierungschef

Von Sandrart soll demnach bei der Zusammenarbeit mit den Nato-Verbündeten, insbesondere mit Deutschland unterstützend zur Seite stehen. "Ich bin überzeugt, dass seine Erfahrung uns helfen wird, die notwendigen Entscheidungen zu treffen, um die litauische Verteidigung schneller zu stärken", wurde Sinkevicius in der Mitteilung zitiert.

VILNIUS (dpa-AFX) - Der deutsche Generalleutnant a.D. Jürgen-Joachim von Sandrart wird künftig den Regierungschef des Nato-Partners Litauen beraten. Ministerpräsident Mindaugas Sinkevicius ernannte den 64 Jahre alten Ex-Offizier zum Berater für strategische Verteidigungsfragen und die militärische Transformation, wie die Staatskanzlei in Vilnius mitteilte.

Vor seinem Ausscheiden in den Ruhestand im Frühjahr 2025 war von Sandrart zuletzt Kommandeur des Multinationalen Korps Nordost der Nato in Stettin in Polen. Seine neue Position übt er ehrenamtlich aus.

Er werde seine Erfahrung für Litauen, für die Vertiefung der Partnerschaft, für Europa und die westliche Allianz einbringen, "um unsere Verteidigungsfähigkeit und unsere nachhaltige Geschlossenheit gegenüber der russischen wie auch gegenüber jeder Bedrohung zu stärken", sagte von Sandrart dazu der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die Bundeswehr baut in Litauen die Panzerbrigade 45 auf. Sie wurde von der Bundesregierung als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland zugesagt und im Frühjahr 2025 formal in Dienst gestellt. Die Brigade soll bis 2027 einsatzfähig sein. Bislang sind rund 2.000 Angehörige der Truppe in dem Baltenstaat stationiert./awe/DP/stw



