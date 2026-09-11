Börsen Update Europa - 11.09. - FTSE Athex 20 stark +1,02 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.609,00 PKT und steigt um +0,51 %. Top-Werte: Bechtle +2,74 %, Fraport +2,58 %, Bilfinger +1,68 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -6,31 %, Lanxess -4,68 %, Wacker Chemie -3,22 %

Der DAX bewegt sich bei 25.503,71 PKT und steigt um +0,70 %. Top-Werte: Siemens +2,02 %, Fresenius +1,89 %, Münchener Rück +1,84 % Flop-Werte: BASF -2,93 %, Volkswagen (VW) Vz -1,28 %, Brenntag -1,19 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.955,14 PKT und steigt um +0,95 %.

Top-Werte: Bechtle +2,74 %, Ottobock +1,90 %, Kontron +1,79 %

Flop-Werte: Verbio -2,24 %, United Internet -1,55 %, Evotec -1,27 %

Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:05) bei 6.312,03 PKT und steigt um +0,85 %.

Top-Werte: SAFRAN +2,67 %, Siemens +2,02 %, ASML Holding +1,94 %

Flop-Werte: BASF -2,93 %, ENI -1,76 %, Volkswagen (VW) Vz -1,28 %

Der AT 20 steht bei 6.882,79 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: STRABAG +3,21 %, PORR +1,86 %, BAWAG Group +0,96 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,57 %, voestalpine -1,32 %

Der CH 20 bewegt sich bei 13.830,15 PKT und steigt um +0,74 %.

Top-Werte: UBS Group +1,68 %, Alcon +1,52 %, Swiss Re +1,22 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,27 %, Holcim -0,43 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.170,69 PKT und steigt um +0,82 %.

Top-Werte: SAFRAN +2,67 %, Kering +2,30 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,77 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -1,21 %, ENGIE -0,82 %, Euronext -0,74 %

Der SE 30 steht bei 3.254,83 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.

Top-Werte: SKF (B) +1,24 %, Getinge (B) +1,05 %, SSAB Registered (A) +1,04 %

Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -0,30 %, Sandvik -0,09 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.920,00 PKT und steigt um +1,02 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,31 %, Coca-Cola HBC +0,86 %, Piraeus Port Authority +0,48 %

Flop-Werte: Allwyn -1,23 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,78 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,58 %