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    Besonders beachtet!

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    International Paper Aktie heute im Plus - 11.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die International Paper Aktie bisher um +3,05 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der International Paper Aktie.

    Besonders beachtet! - International Paper Aktie heute im Plus - 11.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    International Paper ist ein führender US-Hersteller von Verpackungs- und Zellstoffprodukten, v.a. Wellpappverpackungen, Containerboard und Faserzellstoff. Starke Position im nordamerikanischen Markt, global präsent. Wichtige Wettbewerber: WestRock, Smurfit Kappa, DS Smith, Packaging Corp. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Skalenvorteile, Fokus auf nachhaltige, recyclingfähige Verpackungslösungen.

    Aktueller Stand der International Paper Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 11.09.2026

    Anleger bei International Paper können sich heute freuen: Die Aktie legt um +3,05 % zu und notiert bei 30,40. Die International Paper Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,32 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 30,40. Setzt sich der positive Trend fort?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +6,50 % bei International Paper.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die International Paper Aktie damit um -5,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von International Paper einen Rückgang von -12,85 %.

    Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um +0,54 %. International Paper entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    International Paper Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,75 %
    1 Monat -17,37 %
    3 Monate +6,50 %
    1 Jahr -25,77 %
    Stand: 11.09.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur International Paper Aktie

    Es gibt 530 Mio. International Paper Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,10 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Kimberly-Clark und Co.

    Kimberly-Clark, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,13 %.

    Lohnt sich ein Investment in die International Paper Aktie?


    Ob die International Paper Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur International Paper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    International Paper

    +2,70 %
    -3,18 %
    -14,61 %
    +10,14 %
    -23,19 %
    -5,56 %
    -35,25 %
    -25,32 %
    +55,16 %
    ISIN:US4601461035WKN:851413
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