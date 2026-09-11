Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin vor dem Wochenende im Plus – doch Wochenbilanz bleibt rot - 11.09.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,62 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 77.490,28USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,84 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,41 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,84 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -3,45 %, ETH/USD um -0,46 %, SOL/USD um -3,52 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -5,10 %.
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
-0,47 %
-5,63 %
+31,90 %
+22,98 %
-54,82 %
+156,82 %
+0,67 %
-5,18 %
+30,78 %
+49,12 %
-56,44 %
+592,89 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte