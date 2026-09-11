Arbeitnehmer wollen VW-Vorstand zu Gesprächen zwingen
- IG Metall zwingt VW zu Gesprächen über den Sparkurs
- Anlass ist eine Klausel aus dem Zukunftstarifvertrag
- Beschäftigungsschutz bleibt für die Belegschaft unangetastet
HANNOVER (dpa-AFX) - Nach der Einigung im VW-Aufsichtsrat auf einen schärferen Sparkurs will die Arbeitnehmerseite das Management zu Gesprächen zwingen. Dazu zieht die IG Metall eine Klausel aus dem Zukunftstarifvertrag, auf den sich die Akteure im Dezember 2024 geeinigt hatten. Das habe die Tarifkommission einstimmig entschieden, sagte der niedersächsische IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger in Hannover. "Wir fordern jetzt also das Unternehmen auf, an den Tisch zu kommen, sich zu erklären und mit uns darüber zu reden, dass und wie dieser Tarifvertrag eingehalten wird."
Das Ziehen der Klausel ändere nichts an den Bestimmungen des Tarifvertrags und löse auch keine Kündigung aus, sagte der Gewerkschafter. Und auch die Beschäftigungssicherung sei nicht antastbar. "Aber es ist die Verpflichtung, wenn eine Seite auffordert, dass die andere Seite auch an den Tisch kommt", sagte Gröger. Die Erwartung sei, dass die Gespräche noch in diesem Quartal - also bis Ende September - stattfinden./jwe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 80,40 auf Tradegate (11. September 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -0,77 %/+48,85 % bedeutet.
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Von VW bis Mercedes sind jeweils genannte Fabrik- oder Faktorkosten in Deutschland gut 200% über alternativen Standorten, VW geht es folglich schon bei Vollauslastung wirtschaftlich schlecht.
Der ist eloquent in seinen Formulierungen, der Herr Lies. VW fährt mit Hannover die Reste vom ikonischen VW Bus gegen die Wand, bisher nur in Teilen in die Türkei. Sehr zur Freude von Erdogan und Ford. Nicht nur Chinesen können ihre Autos auf Weltreise nach Deutschland schicken und sind dann weiter günstiger als VW. Für die erzählte Produktionsstory in neu von chinesischen Anbietern oder chinesischen VW-Entwicklungen in Deutschland braucht es eine tiefe Erkenntnisresistenz, auch eine völlige Unverfrorenheit blanken Unsinn als sozial erwünschte Story zu erzählen. Das mit Zöllen mag analog zu Stahl kommen, es wird Beiträge zu wirtschaftlichen und politischen Abgründen wie vor 100 Jahren liefern.