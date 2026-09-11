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    Nach Kreislaufproblemen

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    BVB-Profi Karetsas verlässt Klinik

    Für Sie zusammengefasst
    • Karetsas verlässt Krankenhaus nach Kollaps
    • Ursache der Kreislaufprobleme war offenbar Dehydrierung
    • Einsatz gegen Paderborn ist für ihn ausgeschlossen
    Nach Kreislaufproblemen - BVB-Profi Karetsas verlässt Klinik
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Konstantinos Karetsas von Borussia Dortmund hat das Krankenhaus nach seinem Zusammenbruch im Champions-League-Spiel gegen den FC Villarreal (3:2) verlassen. Das bestätigte der BVB auf Nachfrage. Zuvor hatte die Mutter des 18 Jahre alten Griechen dies der belgischen Tageszeitung "Het Nieuwsblad" gesagt.

    Karetsas hatte vor seinem Wechsel für rund 30 Millionen Euro im Sommer für den KRC Genk gespielt. Am Dienstag gegen Villarreal hatte seine vorzeitige Auswechslung in der ersten Halbzeit für einen Schreckmoment gesorgt. Karetsas war auf einer Trage vom Feld und ins Krankenhaus gebracht worden. Der BVB hatte Kreislaufprobleme als Ursache angegeben.

    Karetsas-Mutter: "Offenbar" dehydriert

    "Die Durchblutungsstörungen waren offenbar auf Dehydrierung zurückzuführen", wurde Karetsas Mutter zitiert. Der BVB verwies dabei auf die Aussagen von Sportdirektor Ole Book vom Donnerstag. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache schon auf den Grund gehen", hatte Book gesagt.

    Trainer Niko Kovac hatte bereits durchblicken lassen, dass Karetsas nicht lange ausfallen werde. Ein Einsatz am Samstag gegen den SC Paderborn kommt für den Verein sicherheitshalber aber nicht infrage./lap/DP/stw

    Borussia Dortmund

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,225 auf Tradegate (11. September 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

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