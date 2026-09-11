Silver Tiger stößt in der Caleigh-Ader auf einen 2,1 Meter langen Abschnitt mit 7,72 Kilogramm Silberäquivalent pro Tonne, darunter 0,53 Meter mit 29,62 Kilogramm

HALIFAX, NOVA SCOTIA / 11. September 2026 / IRW-Press / Silver Tiger Metals Inc. (TSX / SLVR und OTCQX / SLVTF) („Silver Tiger“ oder das „Unternehmen“) / https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/silver-tiger-me ... freut sich, die Explorationsergebnisse des Sommerprogramms 2026 im nördlichen Bereich seines zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekts El Tigre in Sonora, Mexiko, bekannt zu geben. Darüber hinaus enthält diese Pressemitteilung detaillierte Informationen zu den bestätigenden, hochgradigen Untersuchungsergebnissen aus der geotechnischen Bohrkampagne 2025 innerhalb der im Bau befindlichen El-Tigre-Hauflaugungsmine.

Hervorstechende Durchschneidungen in den nördlichen Adern und der Stockwork-Zone

Neue hochgradige epithermale Aderndurchschneidungen der Adern „Caleigh“ und „Protectora“ sowie der neu entdeckten nördlichen Stockwork-Zone (identisch mit der El-Tigre-Stockwork-Zone) sind im Folgenden aufgeführt:

Bohrloch ET-24-649: 2,1 Meter mit einem Gehalt von 7.715,1 g/t Silberäquivalent bzw. 102,87 g/t Goldäquivalent in der Tiefe von 39,9 bis 42,0 Metern, bestehend aus 35,39 g/t Gold und 5.061,1 g/t Silber. Darin enthalten sind 0,53 Meter mit einem Gehalt von 29.620,0 g/t Silberäquivalent oder 394,93 g/t Goldäquivalent in der Tiefe von 40,4 bis 40,9 Metern, bestehend aus 136,20 g/t Gold und 19.405,0 g/t Silber. Die Bohrung weist das zweithöchste Untersuchungsergebnis auf dem Grundstück auf und bestätigt das Vorkommen von hochgradigem Material in der oberflächennahen Caleigh-Ader (Abb. 1).

Bohrloch ET-24-643: 93 Meter mit einem Gehalt von 70,1 g/t Silberäquivalent oder 0,93 g/t Goldäquivalent im Abschnitt von 16,9 bis 109,9 Meter, bestehend aus 0,38 g/t Gold und 41,2 g/t Silber. Darin enthalten sind 0,60 Meter mit einem Gehalt von 2.292,2 g/t Silberäquivalent oder 30,56 g/t Goldäquivalent in der Tiefe von 44,2 bis 44,8 Metern, bestehend aus 7,40 g/t Gold und 1.737,0 g/t Silber. Die Bohrung bestätigt das Vorhandensein sowohl einer hochgradigen Mineralisierung entlang der Protectora-Ader als auch einer großen, oberflächennahen Stockwork-Zone, ähnlich dem im Süden entstehenden Haufenlaugungsprojekt (Abb. 2).

Bohrloch ET-24-638: 15,5 Meter mit einem Gehalt von 101,9 g/t Silberäquivalent bzw. 1,36 g/t Goldäquivalent im Abschnitt von 20,7 bis 37,8 Meter, bestehend aus 0,62 g/t Gold und 55,2 g/t Silber. Darin enthalten sind 0,65 Meter mit einem Gehalt von 1.457,0 g/t Silberäquivalent oder 19,4 g/t Goldäquivalent in der Tiefe von 22,5 bis 23,15 Meter, bestehend aus 10,40 g/t Gold und 667 g/t Silber. Die Bohrung bestätigt das Vorhandensein einer Stockwork-Zone innerhalb der El-Tigre-Formation, etwa 1 km nördlich der im Süden im Bau befindlichen Haufenlaugungsmine. Darüber hinaus zeigt diese Bohrung das Vorhandensein einer hochgradigen Hangwandader neben den historischen Abbaustätten an der Protectora-Ader in diesem Gebiet (Abb. 3).

Glenn Jessome, Präsident und CEO, erklärte: „Unser Fokus liegt weiterhin auf dem Bau unserer Haufenlaugungsmine in El Tigre, wobei der erste Guss im Dezember 2027 erfolgen soll. Ich freue mich, bestätigen zu können, dass wir im Zeitplan für den Guss dieses ersten Doré-Barren liegen. Wir freuen uns außerdem, hervorragende Bohrergebnisse für die hochgradigen Northern-Adern und die neu entdeckte Northern-Stockwork-Zone bekannt zu geben, die diese Adern umgibt und der El-Tigre-Hauflaugungsmine ähnelt, die wir derzeit im Süden errichten.“ Herr Jessome erklärte weiter: „Die Northern Veins, insbesondere die epithermalen Caleigh- und Protectora-Adern, sind die verwerfungsbedingten Verlängerungen der klar definierten Southern Veins aus der UG-PEA und weisen eine ähnliche Mineralogie, Struktur und Gesteinsart auf. Diese Adern befinden sich nur 700 Meter nördlich der Stelle, an der wir derzeit unsere Heap-Leach-Mine errichten. Die nördlichen Adern sind entlang des Streichs und in Abwärtsrichtung in alle Richtungen offen.“ Herr Jessome fügte hinzu: „Jüngste Ergebnisse unterstreichen zudem das Vorhandensein einer zutage tretenden Stockwork-Zone, wodurch sich der aktuelle Explorationskorridor erweitert, während wir das Portfolio des Unternehmens auf diesem distriktweiten Grundstück weiterhin um Untertage- und Stockwork-Hauflaugungsziele erweitern.“

Abbildung 1: Querschnitt 6660 – Bohrungen bei Caleigh, Protectora und Stockwork

Abbildung 2: Querschnitt 6675 – Bohrungen in den Zonen „Protectora“ und „Stockwork“

Abbildung 3: Querschnitt 6650 – Bohrungen in den Zonen „Protectora“ und „Stockwork“

Überblick – Nördliche Adern

Die nördlichen Adern sind die durch Verwerfungen verlängerte Ausdehnung der südlichen Adern aus der Untertage-PEA (z. B. die Adern Sooy, El Tigre und SK) und weisen dieselbe Mineralogie, Struktur und Wirtsgesteinslithologie auf, einschließlich der El-Tigre-Formation, dem Wirtsgestein der Stockwork-Zone, die das Unternehmen derzeit erschließt.

Die „Northern Veins“ bestehen aus mehreren historisch abgebauten Adern, darunter „Protectora“, „Fundadora“ und „Aguila“ (Abbildung 4), sowie aus zahlreichen neu entdeckten Adern, darunter „Benjamin“, „Benjamin Shale“ und „Caleigh“ (siehe Pressemitteilungen vom 10. September 2020, 17. November 2020, 21. Januar 2021 und 2. Februar 2021).

Abbildung 4: Draufsicht – Überblick über die Explorationsprospekte von El Tigre





Tabelle 1: Explorationsbohrungen 2026 – Abschnitte in den nördlichen Adern

Bohrloch-ID Gebiet Anmerkung Von bis Länge (1) Au g/t Ag g/t AuEq (1) AgEq (1) g/t g/t g/t g/t ET-26-637 Protectora Stockwork-Zone 6,70 22,00 15,30 0,11 13,4 0,29 21,7 Stockwork-Zone 34,90 139,00 104,10 0,25 3,0 0,29 21,9 Einschließlich 86,50 93,00 6,50 0,78 1,3 0,80 60,0 Stockwork-Zone 151,50 160,50 9,00 0,70 2,3 0,73 54,9 ET-26-638 Protectora Stockwork-Zone 2,50 13,50 11,00 0,33 2,5 0,36 27,2 Stockwork-Zone 20,65 37,80 15,50 0,62 55,2 1,36 101,9 HW Protectora Vein 21,65 24,00 2,35 2,92 216,8 5,81 436,0 OFFENE LÜCKE 30,50 32,15 1,65 * * * * Stockwork-Zone 43,00 49,50 6,50 0,12 6,1 0,21 15,4 ET-26-639 Protectora Stockwork-Zone 1,50 130,80 129,30 0,20 17,6 0,43 32,2 Einschließlich 45,00 84,20 39,20 0,26 45,2 0,87 65,1 Protectora-Vene 48,10 54,70 6,60 0,62 213,1 3,46 259,4 Einschließlich 54,00 54,70 0,70 1,61 825,0 12,61 945,6 ET-26-640 Protectora Stockwork-Zone 1,20 11,20 10,00 0,09 52,2 0,78 58,7 Einschließlich 4,00 8,30 4,30 0,08 90,9 1,30 97,2 OFFENE LÜCKE 11,20 15,00 3,80 * * * * ET-26-641 Protectora Stockwork-Zone 0,00 14,50 14,50 0,11 47,1 0,74 55,4 OFFENE LÜCKE 16,50 18,40 1,90 * * * * Stockwork-Zone 51,00 80,15 29,15 0,27 8,3 0,38 28,4 Einschließlich 63,00 68,00 5,00 0,49 13,3 0,67 50,1 ET-26-642 Protectora Stockwork-Zone 15,00 26,90 11,90 0,12 41,4 0,67 50,6 einschließlich 15,00 16,00 1,00 0,51 240,0 3,71 278,5 OFFENE LÜCKE 26,90 30,10 3,20 * * * * Stockwork-Zone 97,40 104,50 7,10 0,99 38,1 1,51 112,9 ET-26-643 Protectora Stockwork-Zone 16,90 109,90 93,00 0,38 41,2 0,93 70,1 Protectora-Vene 44,20 44,80 0,60 7,40 1.737,0 30,56 2.292,2 Einschließlich 40,70 41,30 0,60 3,29 1.437,0 22,45 1.683,9 ET-26-644 Protectora Stockwork-Zone 8,00 63,00 55,00 0,37 18,7 0,62 46,1 Einschließlich 17,70 25,70 8,00 0,15 84,1 1,28 95,6 Protectora-Vene 31,00 32,80 1,80 2,00 39,7 2,53 189,8 und 61,80 63,00 1,20 2,42 26,5 2,78 208,2 ET-26-645 Protectora Stockwork-Zone 23,00 52,50 29,50 0,32 46,4 0,94 70,7 einschließlich 26,00 50,50 24,50 0,35 53,1 1,06 79,3 Protectora-Vene 30,15 33,70 3,55 0,44 164,5 2,64 197,8 einschließlich 30,15 30,65 0,50 1,81 821,0 12,75 956,4 ET-26-646 Caleigh Stockwork-Zone 0,00 27,60 27,60 0,24 44,2 0,83 62,5 Caleigh-Ader 19,00 21,00 2,00 1,92 409,7 7,38 553,8 einschließlich 19,50 20,10 0,60 6,34 1.183,0 22,11 1.658,2 Stockwork-Zone 33,80 38,00 4,20 0,03 23,1 0,34 25,5 Stockwork-Zone 59,00 162,00 103,00 0,23 10,9 0,37 27,8 einschließlich 80,50 81,50 1,00 0,49 425,0 6,16 462,1 ET-26-647 Caleigh Stockwork-Zone 0,00 18,00 18,00 0,17 8,0 0,27 20,4 Caleigh-Ader 23,60 32,40 8,80 1,02 241,4 4,24 318,0 einschließlich 26,55 27,10 0,55 15,80 3.296,0 59,75 4.481,0 Stockwork-Zone 72,90 94,50 21,60 0,14 2,8 0,18 13,5 Stockwork-Zone 106,15 140,20 34,05 0,26 2,0 0,29 21,6 einschließlich 125,60 128,50 2,90 1,32 2,0 1,35 101,3 ET-26-648 Caleigh Stockwork-Zone 0,00 12,00 12,00 0,09 5,1 0,16 11,8 Stockwork-Zone 19,00 39,00 20,00 0,08 9,2 0,21 15,6 Caleigh-Ader 73,25 77,40 4,15 0,31 35,7 0,78 58,8 einschließlich 73,85 74,90 1,05 0,96 121,8 2,59 194,1 Stockwork-Zone 98,50 101,50 3,00 0,47 39,5 0,99 74,5 einschließlich 98,50 99,50 1,00 1,18 104,4 2,57 193,1 Stockwork-Zone 109,00 125,00 16,00 0,21 1,6 0,23 17,4 einschließlich 114,15 119,45 5,30 0,37 2,5 0,40 30,4 ET-26-649 Caleigh Stockwork-Zone 24,00 28,60 4,60 0,46 4,0 0,51 38,4 Caleigh-Ader 39,90 42,00 2,10 35,39 5.061,1 102,87 7.715,1 einschließlich 40,40 40,93 0,53 136,20 19.405,0 394,93 29.620,0 Stockwork-Zone 48,00 63,00 15,00 0,21 26,7 0,56 42,2 einschließlich 55,70 62,30 6,60 0,32 53,9 1,03 77,6 Stockwork-Zone 68,60 76,50 7,90 0,24 3,8 0,29 21,5 Stockwork-Zone 94,80 102,80 8,00 0,21 21,6 0,50 37,4 Protectora-Vene 131,10 131,65 0,55 2,39 18,9 2,64 198,2 Stockwork-Zone 147,00 184,00 37,00 0,30 3,0 0,34 25,7 einschließlich 166,50 180,22 13,72 0,58 1,7 0,60 45,3 ET-26-650 Caleigh Caleigh-Ader 73,18 75,10 1,92 0,93 230,1 4,00 300,0 einschließlich 73,18 73,80 0,62 2,54 658,0 11,31 848,3

Anmerkungen: 1. Keine tatsächliche Mächtigkeit; 2. Die Silberäquivalent-Verhältnisse („AgEq“) basieren auf einem Silber-Gold-Preisverhältnis von 75:1 (Au:Ag);

Explorationsarbeiten 2026 – Überblick

Die Bohrungen konzentrierten sich bislang sowohl auf die Protectora-Ader – die größte und am weitesten erschlossene Ader im nördlichen Aderband – als auch auf die Caleigh-Ader. Die Protectora-Ader, die in der Vergangenheit von der North Tigre Mining Company etwa 700 m von der bestehenden Ressource entfernt abgebaut wurde, wurde über eine Streichlänge von 1 km bebohrt und kann aufgrund ihrer Lage, Geometrie und Geologie als nördliche Verlängerung der Sooy-Ader angesehen werden (Abbildung 4).

Die vorliegenden Bohrergebnisse konzentrieren sich auf den 50 m langen Abbauabschnitt „Escalera Working“, der Teil der North ET-Mine ist, mit hochgradigen Untertageproben entlang der Protectora-Ader. Die Bohrergebnisse konzentrieren sich zudem auf die Caleigh-Ader, die unmittelbar an die Protectora-Ader angrenzt, noch nicht abgebaut wurde und oberflächennah verläuft. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse werden weitere Bohrungen durchgeführt, um diesen Bereich der nördlichen Ressource zu verdichten.

Abbildung 5: Draufsicht – Explorationsbohrungen in den nördlichen Adern

Explorationsarbeiten 2025 – Überblick

Zur Vorbereitung auf die Bohrsaison 2026 hat das Unternehmen Folgendes durchgeführt:

Explorationsteams historische Stollen im nördlichen Gebiet lokalisiert, katalogisiert, kartiert und beprobt. Nach Abschluss der Probenahme wurden nahezu alle Stollen mit LiDAR gescannt.

Diese Kartierung konzentriert sich auf die alten Abbaustätten der Mine North El Tigre und die dazugehörigen Stollen. Ziel dieser Arbeiten ist es, einen geologischen Kontext für diese mineralisierten Systeme zu schaffen und zu bewerten, inwieweit diese mit den gut erforschten Adern El Tigre, Sietz-Kelly und Sooy in Zusammenhang stehen.

Historische Bohrungen von Anaconda (aus den 1980er Jahren), El Tigre Silver (2010–2012) sowie moderne Bohrlöcher (seit 2016) wurden auf der Grundlage eines erweiterten geologischen Verständnisses neu ausgewertet, das in den etablierten südlichen Adern gewonnen wurde – dem Wirtsgestein der El-Tigre-Mine, aus der Berichten zufolge insgesamt 353.000 Unzen Gold und 67,4 Millionen Unzen Silber aus 1,87 Millionen Tonnen gefördert wurden.

Wo erforderlich, wurden Nachprobenahmen in Bereichen in der Nähe der Adermineralisierung, der Schieferformation, die die südlich gelegene Schieferzone beherbergt, sowie der El-Tigre-Formation, in der sich die im Süden beobachtete Stockwork-Mineralisierung befindet, durchgeführt. Insgesamt wurden über 400 Proben aus Bohrkernen entnommen.

70 % des nördlichen Aderprospektionsgebiets wurden von Geologen des Unternehmens kartiert

Geotechnische Bohrungen 2026

Die geotechnischen Bohrungen für die endgültige Planung des Tagebaus durch WSP Mexico sind abgeschlossen, und der Abschlussbericht liegt vor. Wo möglich, wurden Probenahmen in mineralisierten Abschnitten durchgeführt (die Bohrungen zielten auf die Tagebauwände ab), wobei die Abschnitte in Tabelle 2 aufgeführt sind.

Die Bohrergebnisse aus dem Inneren des geplanten Tagebaus zeigen weiterhin sowohl Kontinuität als auch Gehalt. Darüber hinaus weisen die Durchschneidungen der El-Tigre-Ader hochgradiges Material in oberflächennahen und noch nicht abgebauten Bereichen auf, darunter ein 1,0 Meter langer Abschnitt mit einem Gehalt von 1.137,5 g/t Silberäquivalent bzw. 15,17 g/t Goldäquivalent in der Tiefe von 20,5 bis 21,5 Metern, bestehend aus 15,10 g/t Gold und 5 g/t Silber.

Zusammenfassung der hochgradigen Mineralisierungszonen bei El Tigre

Während die mineralisierten Zonen im nördlichen Bereich mit Ausnahme der Benjamin-Schieferzone überwiegend adernartiger Natur sind, besteht ein erhebliches Potenzial für sulfidische und schieferartige Mineralisierungen (siehe Abbildung 6). Diese vielversprechenden Zonen im südlichen Bereich sind im Folgenden aufgeführt:

Adern – Die hochgradigen epithermalen Adern fallen steil nach Westen ab, sind in der Regel 0,5 m breit und können lokal eine Breite von bis zu 5 m erreichen. Auf dem Grundstück befinden sich mehrere dieser Adern, von denen viele eine Streichlänge von 3 Kilometern oder mehr aufweisen. Die Adermineralisierung besteht aus Quarz und unterschiedlichen Anteilen an Zink-, Eisen-, Blei-, Kupfer- und Silbersulfiden. Diese historisch abgebauten Adern haben, wie beispielsweise die Bohrung ET-21-264, in einer Mächtigkeit von 0,5 Metern in der Nähe historischer Abbaukammern Gehaltswerte von bis zu 82.827,3 g/t Silberäquivalent erbracht, was zeigt, dass sich die hochgradige Adermineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichs fortsetzt (siehe Pressemitteilung vom 9. November 2021).

Sulfidzone – Die derzeit definierte Sulfidzone befindet sich am Kontakt zwischen Granit des Grundgebirges und jüngeren Vulkangesteinen und erstreckt sich über 750 Meter entlang des Streichs, 250 Meter entlang des Neigungswinkels und ist typischerweise 2 bis 20 Meter mächtig. Die Mineralisierung besteht aus unterschiedlich stark halbmassiven Anteilen von Zink-, Eisen-, Blei-, Kupfer- und Silbersulfiden, wobei beispielsweise Bohrloch 434, das auf einer Mächtigkeit von 10,5 Metern einen Gehalt von 1.642,4 g/t Gesamt-Silberäquivalent aufweist, bestehend aus 914,0 g/t Silber, 0,20 g/t Gold, 1,68 % Kupfer, 5,92 % Blei und 12,42 % Zink (siehe Pressemitteilung vom 25. Januar 2023).

Schieferzone – Diese silber- und basismetallreiche Mineralisierung, die an der Schnittstelle von Adern und einer das gesamte Grundstück durchziehenden Karbonat-/Schieferschicht auftritt, erstreckt sich 20 Meter in beide Richtungen von der Ader aus, wobei die Mächtigkeit bis zu 15 Meter erreicht, und über mehrere Kilometer entlang des Streichs. Die Gehalte und Mächtigkeiten sind beachtlich, wie zum Beispiel Bohrloch 329 einen Gehalt von 9,1 Metern mit 809,7 g/t Silberäquivalent aufweist, bestehend aus 429,5 g/t Silber, 0,22 g/t Gold, 0,22 % Kupfer, 4,82 % Blei und 6,89 % Zink (siehe Pressemitteilung vom 17. Mai 2022).





Abbildung 6: El Tigre – Konzeptioneller Querschnitt

Tabelle 2: Geotechnische Bohrungen 2026 – Bedeutende Abschnitte

Bohrloch-ID Gebiet Anmerkung Von Bis Länge (1) Au g/t Ag g/t AuEq (1) AgEq (1) g/t g/t g/t g/t ET-26-629 Hauflaugung Geotech außerhalb der Ressource ET-26-630 Hauflaugung Stockwork-Zone 79,28 95,47 16,19 0,76 12,4 0,92 69,3 Einschließlich 87,00 92,00 5,00 1,99 28,4 2,37 177,5 Stockwork-Zone 102,50 120,00 17,50 0,20 10,2 0,34 25,6 ET-26-631 Hauflaugung Stockwork-Zone 78,00 85,80 6,70 0,22 12,7 0,38 28,9 OFFENE HÖHLEN 84,40 85,50 1,10 * * * * ET-26-632 Hauflaugung Stockwork-Zone 13,50 30,20 16,70 2,12 4,4 2,18 163,5 El Tigre-Ader 20,50 21,50 1,00 15,10 5,0 15,17 1.137,5 Stockwork-Zone 40,30 63,13 22,83 0,49 15,0 0,69 51,8 Einschließlich 43,30 47,30 4,00 1,23 65,9 2,10 157,8 ET-26-633 Hauflaugung El Tigre Fm Stockwork 4,50 34,00 29,50 1,16 91,3 2,00 178,2 Einschließlich 9,80 12,90 3,10 9,35 438,1 11,75 1.139,1 El Tigre-Ader 11,80 12,90 1,10 19,00 694,0 19,25 2.119,0 El Tigre Fm Stockwork 62,00 93,25 31,25 0,31 2,2 0,34 25,3 El Tigre Fm Stockwork 109,00 116,00 7,00 0,36 0,7 0,37 28,0 ET-26-634 Hauflaugung Geotech außerhalb der Ressource ET-26-635 Hauflaugung El Tigre Fm Stockwork 4,30 14,63 10,33 0,61 3,3 0,66 49,2 Einschließlich 9,15 10,50 1,35 2,41 0,5 2,41 181,0 und 46,00 50,51 4,51 0,20 4,3 0,25 19,0 ET-26-636 Hauflaugung El Tigre Fm Stockwork 7,50 35,70 28,20 0,17 9,0 0,29 22,1 Einschließlich 12,90 13,40 0,50 1,24 92,1 2,46 184,7

Tabelle 3: Bohrlochstandorte – Northern Veins und Geotech

Bohrloch-ID Typ Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe Azimut Neigung Länge ET-26-629 Geotechnik 671.092 3.384.367 2.003 310 -70 130,6 ET-26-630 Geotechnik 671.167 3.384.385 2.030 35 -55 150,0 ET-26-631 Geotechnik 671.070 3.384.610 2.088 45 -50 87,0 ET-26-632 Geotechnik 671.170 3.383.824 1.914 250 -65 130,5 ET-26-633 Geotechnik 671.258 3.383.772 1.971 90 -50 120,0 ET-26-634 Geotechnik 671.291 3.383.497 2.037 90 -65 231,0 ET-26-635 Geotechnik 671.287 3.383.339 1.944 290 -60 99,4 ET-26-636 Geotechnik 670.820 3.386.605 2.077 90 -40 75,0 ET-26-637 Exploration 670.820 3.386.605 2.077 90 -65 175,0 ET-26-638 Exploration 670.812 3.386.645 2.055 90 -50 75,0 ET-26-639 Exploration 670.812 3.386.645 2.055 90 -70 150,0 ET-26-640 Exploration 670.830 3.386.673 2.031 90 -40 15,0 ET-26-641 Exploration 670.830 3.386.673 2.031 90 -50 84,0 ET-26-642 Exploration 670.830 3.386.673 2.031 90 -70 105,0 ET-26-643 Exploration 670.830 3.386.673 2.031 90 -80 133,5 ET-26-644 Exploration 670.826 3.386.700 2.013 90 -40 75,0 ET-26-645 Exploration 670.820 3.386.702 2.009 90 -70 126,0 ET-26-646 Exploration 670.736 3.386.663 2.011 90 -40 166,0 ET-26-647 Exploration 670.736 3.386.663 2.011 90 -60 231,0 ET-26-648 Exploration 670.736 3.386.663 2.011 90 -85 125,0 ET-26-649 Exploration 670.702 3.386.623 2.006 90 -45 200,0 ET-26-650 Exploration 670.701 3.386.623 2.006 90 -60 246,0

Über Silver Tiger Metals Inc.

Silver Tiger erschließt das Projekt „El Tigre Stockwork Zone“, ein Silber- und Gold-Hauflaugungsprojekt in Sonora, Mexiko. Das Projekt befindet sich zu 100 % im Besitz von Silver Tiger und erstreckt sich über mehr als 37.000 Hektar. Der technische Bericht mit dem Titel „Vorstudie zur Machbarkeit der Stockwork-Zone und vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Untertagebaus des Silber-Gold-Projekts El Tigre in Sonora, Mexiko“ vom 20. Juni 2025 ist auf SEDAR und im Unternehmensprofil sowie auf der Website von Silver Tiger unter www.silvertigermetals.com verfügbar.

Silver Tiger hat einen Vertrag über Planung, Beschaffung und Bauleitung („EPCM“) mit Kappes, Cassidy & Associates („KCA“) und Kappes, Cassiday del Norte S de RL de CV („KCN“) abgeschlossen, um den Bau der Mine und der Aufbereitungsanlage in El Tigre zu unterstützen. Das Unternehmen hat nun außerdem ein eigenes erfahrenes Führungsteam für den Minenbau eingestellt, das mit KCA und KCN zusammenarbeiten wird.

Die Inbetriebnahme und der erste Betoniervorgang sind für Dezember 2027 geplant. Der Vorstand des Unternehmens hat den Baubeschluss für El Tigre genehmigt.

VRIFY-Präsentation und 3D-Präsentation – das El-Tigre-Projekt von Silver Tiger

VRIFY ist eine Plattform, die von Unternehmen genutzt wird, um mit Investoren zu kommunizieren – mithilfe von 360°-Virtual-Reality-Rundgängen durch abgelegene Bergbauanlagen, 3D-Modellen und interaktiven Präsentationen. Der Zugriff auf VRIFY ist über die Website sowie über die VRIFY-Apps für iOS und Android möglich.

Das Unternehmensprofil von Silver Tiger Metals Inc. auf VRIFY finden Sie unter: https://vrify.com

Die VRIFY-Präsentation und die 3D-Präsentation für Silver Tiger Metals Inc. können auf der Website des Unternehmens unter www.silvertigermetals.com eingesehen werden.

Verfahren, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Datenüberprüfung

Der Diamantbohrkern (HQ-Größe) wird geologisch protokolliert, fotografiert und für die Probenahme markiert. Nach Festlegung der Probenlängen wird der gesamte Kern mit einer Diamantkernsäge zersägt, wobei eine Hälfte des Kerns verpackt und für die Analyse gekennzeichnet wird. Die verbleibende Hälfte wird zur Lagerung und/oder für metallurgische Untersuchungen in die Kernkisten zurückgelegt.

Die versiegelten und gekennzeichneten Probenbeutel werden zur Anlage von Bureau Veritas in Hermosillo, Mexiko, transportiert. Bureau Veritas zerkleinert die Proben (Code PRP70-250) und bereitet 200–300 Gramm schwere Pulp-Proben vor, von denen neunzig Prozent das Tyler-Sieb mit einer Maschenweite von 200 Mesh passieren (Code PUL85). Die Pulpen werden mittels Feuerprobe mit einer Charge von 30 Gramm auf Gold untersucht (Code FA430), und Werte über dem Grenzwert von 10 Gramm pro Tonne werden mittels gravimetrischer Nachbestimmung erneut analysiert (Code FA530). Die Silber- und Multielementanalyse erfolgt mittels Gesamtaufschluss (Code MA200 Gesamtaufschluss ICP). Werte über dem Grenzwert von 100 Gramm pro Tonne Silber werden mittels eines gravimetrischen Nachversuchs (Code FA530) erneut analysiert.

Im Rahmen der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren („QA/QC“) wird die Rückverfolgbarkeit der Proben überwacht; dazu gehört auch die systematische Einfügung und Überwachung geeigneter Referenzmaterialien (zertifizierte Standards, Leerproben und Duplikate) in die Probenreihen. Die Ergebnisse der Analyse des in jeder Charge enthaltenen QA/QC-Materials werden nachverfolgt, um die Integrität der Analysedaten sicherzustellen. Alle in dieser Mitteilung genannten Ergebnisse haben die QA/QC-Protokolle von Silver Tiger bestanden.

Qualifizierte Person

Charles Spath, P. Geo., M.Sc., Vizepräsident für technische Dienstleistungen des Unternehmens, ist die qualifizierte Person für Silver Tiger im Sinne von National Instrument 43-101. Herr Spath hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Devin Devarennes

Vizepräsident für Geschäftsentwicklung und Investor Relations

902 233 3656

devin@silvertigermetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zum El-Tigre-Projekt, zu zukünftigen Betriebsmargen, zur zukünftigen Produktion und Verarbeitung sowie zu den zukünftigen Plänen und Zielen von Silver Tiger, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung dieser Informationen herangezogen wurden, sich jedoch als unrichtig erweisen können, darunter unter anderem Annahmen im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit von Silver Tiger und seiner Tochtergesellschaften, allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, Mineralienpreisen, der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen sowie der Leistung des El-Tigre-Projekts. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von Silver Tiger abweichen, zählen Explorations- und Erschließungsrisiken im Zusammenhang mit den Projekten von Silver Tiger, das Scheitern bei der Feststellung geschätzter Mineralressourcen oder Mineralreserven, die Volatilität der Rohstoffpreise, Schwankungen der Ausbeuteraten sowie die globale Wirtschaftslage. Weitere Informationen zu den für Silver Tiger geltenden Risikofaktoren finden sich in den von Silver Tiger von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Jahresinformationsformular von Silver Tiger. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Silver Tiger Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 0,680EUR auf Tradegate (11. September 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.