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    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSilver Tiger Metals AktievorwärtsNachrichten zu Silver Tiger Metals
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    Silver Tiger stößt in der Caleigh-Ader auf einen 2,1 Meter langen Abschnitt mit 7,72 Kilogramm Silberäquivalent pro Tonne, darunter 0,53 Meter mit 29,62 Kilogramm

    Silver Tiger stößt in der Caleigh-Ader auf einen 2,1 Meter langen Abschnitt mit 7,72 Kilogramm Silberäquivalent pro Tonne, darunter 0,53 Meter mit 29,62 Kilogramm
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    HALIFAX, NOVA SCOTIA / 11. September 2026 / IRW-Press / Silver Tiger Metals Inc. (TSX / SLVR und OTCQX / SLVTF) („Silver Tiger“ oder das „Unternehmen“) / https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/silver-tiger-me ... freut sich, die Explorationsergebnisse des Sommerprogramms 2026 im nördlichen Bereich seines zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekts El Tigre in Sonora, Mexiko, bekannt zu geben. Darüber hinaus enthält diese Pressemitteilung detaillierte Informationen zu den bestätigenden, hochgradigen Untersuchungsergebnissen aus der geotechnischen Bohrkampagne 2025 innerhalb der im Bau befindlichen El-Tigre-Hauflaugungsmine.

     

    Hervorstechende Durchschneidungen in den nördlichen Adern und der Stockwork-Zone

     

    Neue hochgradige epithermale Aderndurchschneidungen der Adern „Caleigh“ und „Protectora“ sowie der neu entdeckten nördlichen Stockwork-Zone (identisch mit der El-Tigre-Stockwork-Zone) sind im Folgenden aufgeführt:

     

    • Bohrloch ET-24-649: 2,1 Meter mit einem Gehalt von 7.715,1 g/t Silberäquivalent bzw. 102,87 g/t Goldäquivalent in der Tiefe von 39,9 bis 42,0 Metern, bestehend aus 35,39 g/t Gold und 5.061,1 g/t Silber. Darin enthalten sind 0,53 Meter mit einem Gehalt von 29.620,0 g/t Silberäquivalent oder 394,93 g/t Goldäquivalent in der Tiefe von 40,4 bis 40,9 Metern, bestehend aus 136,20 g/t Gold und 19.405,0 g/t Silber. Die Bohrung weist das zweithöchste Untersuchungsergebnis auf dem Grundstück auf und bestätigt das Vorkommen von hochgradigem Material in der oberflächennahen Caleigh-Ader (Abb. 1).

     

    • Bohrloch ET-24-643: 93 Meter mit einem Gehalt von 70,1 g/t Silberäquivalent oder 0,93 g/t Goldäquivalent im Abschnitt von 16,9 bis 109,9 Meter, bestehend aus 0,38 g/t Gold und 41,2 g/t Silber. Darin enthalten sind 0,60 Meter mit einem Gehalt von 2.292,2 g/t Silberäquivalent oder 30,56 g/t Goldäquivalent in der Tiefe von 44,2 bis 44,8 Metern, bestehend aus 7,40 g/t Gold und 1.737,0 g/t Silber. Die Bohrung bestätigt das Vorhandensein sowohl einer hochgradigen Mineralisierung entlang der Protectora-Ader als auch einer großen, oberflächennahen Stockwork-Zone, ähnlich dem im Süden entstehenden Haufenlaugungsprojekt (Abb. 2).

     

    • Bohrloch ET-24-638: 15,5 Meter mit einem Gehalt von 101,9 g/t Silberäquivalent bzw. 1,36 g/t Goldäquivalent im Abschnitt von 20,7 bis 37,8 Meter, bestehend aus 0,62 g/t Gold und 55,2 g/t Silber. Darin enthalten sind 0,65 Meter mit einem Gehalt von 1.457,0 g/t Silberäquivalent oder 19,4 g/t Goldäquivalent in der Tiefe von 22,5 bis 23,15 Meter, bestehend aus 10,40 g/t Gold und 667 g/t Silber. Die Bohrung bestätigt das Vorhandensein einer Stockwork-Zone innerhalb der El-Tigre-Formation, etwa 1 km nördlich der im Süden im Bau befindlichen Haufenlaugungsmine. Darüber hinaus zeigt diese Bohrung das Vorhandensein einer hochgradigen Hangwandader neben den historischen Abbaustätten an der Protectora-Ader in diesem Gebiet (Abb. 3).

     

    Glenn Jessome, Präsident und CEO, erklärte: „Unser Fokus liegt weiterhin auf dem Bau unserer Haufenlaugungsmine in El Tigre, wobei der erste Guss im Dezember 2027 erfolgen soll. Ich freue mich, bestätigen zu können, dass wir im Zeitplan für den Guss dieses ersten Doré-Barren liegen. Wir freuen uns außerdem, hervorragende Bohrergebnisse für die hochgradigen Northern-Adern und die neu entdeckte Northern-Stockwork-Zone bekannt zu geben, die diese Adern umgibt und der El-Tigre-Hauflaugungsmine ähnelt, die wir derzeit im Süden errichten.“ Herr Jessome erklärte weiter: „Die Northern Veins, insbesondere die epithermalen Caleigh- und Protectora-Adern, sind die verwerfungsbedingten Verlängerungen der klar definierten Southern Veins aus der UG-PEA und weisen eine ähnliche Mineralogie, Struktur und Gesteinsart auf. Diese Adern befinden sich nur 700 Meter nördlich der Stelle, an der wir derzeit unsere Heap-Leach-Mine errichten. Die nördlichen Adern sind entlang des Streichs und in Abwärtsrichtung in alle Richtungen offen.“ Herr Jessome fügte hinzu: „Jüngste Ergebnisse unterstreichen zudem das Vorhandensein einer zutage tretenden Stockwork-Zone, wodurch sich der aktuelle Explorationskorridor erweitert, während wir das Portfolio des Unternehmens auf diesem distriktweiten Grundstück weiterhin um Untertage- und Stockwork-Hauflaugungsziele erweitern.“

     

    Abbildung 1: Querschnitt 6660 – Bohrungen bei Caleigh, Protectora und Stockwork

     

     

    Abbildung 2: Querschnitt 6675 – Bohrungen in den Zonen „Protectora“ und „Stockwork“

     

     

    Abbildung 3: Querschnitt 6650 – Bohrungen in den Zonen „Protectora“ und „Stockwork“

     

     

    Überblick – Nördliche Adern

     

    Die nördlichen Adern sind die durch Verwerfungen verlängerte Ausdehnung der südlichen Adern aus der Untertage-PEA (z. B. die Adern Sooy, El Tigre und SK) und weisen dieselbe Mineralogie, Struktur und Wirtsgesteinslithologie auf, einschließlich der El-Tigre-Formation, dem Wirtsgestein der Stockwork-Zone, die das Unternehmen derzeit erschließt.

     

    Die „Northern Veins“ bestehen aus mehreren historisch abgebauten Adern, darunter „Protectora“, „Fundadora“ und „Aguila“ (Abbildung 4), sowie aus zahlreichen neu entdeckten Adern, darunter „Benjamin“, „Benjamin Shale“ und „Caleigh“ (siehe Pressemitteilungen vom 10. September 2020, 17. November 2020, 21. Januar 2021 und 2. Februar 2021).

     

    Abbildung 4: Draufsicht – Überblick über die Explorationsprospekte von El Tigre

     


     

    Tabelle 1: Explorationsbohrungen 2026 – Abschnitte in den nördlichen Adern

     

    Bohrloch-ID

    Gebiet

    Anmerkung

    Von

    bis

    Länge (1)

    Au g/t

    Ag g/t

    AuEq (1)

    AgEq (1)

    g/t

    g/t

    g/t

    g/t

    ET-26-637

    Protectora

    Stockwork-Zone

    6,70

    22,00

    15,30

    0,11

    13,4

    0,29

    21,7

     

     

    Stockwork-Zone

    34,90

    139,00

    104,10

    0,25

    3,0

    0,29

    21,9

     

     

    Einschließlich

    86,50

    93,00

    6,50

    0,78

    1,3

    0,80

    60,0

     

     

    Stockwork-Zone

    151,50

    160,50

    9,00

    0,70

    2,3

    0,73

    54,9

    ET-26-638

    Protectora

    Stockwork-Zone

    2,50

    13,50

    11,00

    0,33

    2,5

    0,36

    27,2

     

     

    Stockwork-Zone

    20,65

    37,80

    15,50

    0,62

    55,2

    1,36

    101,9

     

     

    HW Protectora Vein

    21,65

    24,00

    2,35

    2,92

    216,8

    5,81

    436,0

     

     

    OFFENE LÜCKE

    30,50

    32,15

    1,65

    *

    *

    *

    *

     

     

    Stockwork-Zone

    43,00

    49,50

    6,50

    0,12

    6,1

    0,21

    15,4

    ET-26-639

    Protectora

    Stockwork-Zone

    1,50

    130,80

    129,30

    0,20

    17,6

    0,43

    32,2

     

     

    Einschließlich

    45,00

    84,20

    39,20

    0,26

    45,2

    0,87

    65,1

     

     

    Protectora-Vene

    48,10

    54,70

    6,60

    0,62

    213,1

    3,46

    259,4

     

     

    Einschließlich

    54,00

    54,70

    0,70

    1,61

    825,0

    12,61

    945,6

    ET-26-640

    Protectora

    Stockwork-Zone

    1,20

    11,20

    10,00

    0,09

    52,2

    0,78

    58,7

     

     

    Einschließlich

    4,00

    8,30

    4,30

    0,08

    90,9

    1,30

    97,2

     

     

    OFFENE LÜCKE

    11,20

    15,00

    3,80

    *

    *

    *

    *

    ET-26-641

    Protectora

    Stockwork-Zone

    0,00

    14,50

    14,50

    0,11

    47,1

    0,74

    55,4

     

     

    OFFENE LÜCKE

    16,50

    18,40

    1,90

    *

    *

    *

    *

     

     

    Stockwork-Zone

    51,00

    80,15

    29,15

    0,27

    8,3

    0,38

    28,4

     

     

    Einschließlich

    63,00

    68,00

    5,00

    0,49

    13,3

    0,67

    50,1

    ET-26-642

    Protectora

    Stockwork-Zone

    15,00

    26,90

    11,90

    0,12

    41,4

    0,67

    50,6

     

     

    einschließlich

    15,00

    16,00

    1,00

    0,51

    240,0

    3,71

    278,5

     

     

    OFFENE LÜCKE

    26,90

    30,10

    3,20

    *

    *

    *

    *

     

     

    Stockwork-Zone

    97,40

    104,50

    7,10

    0,99

    38,1

    1,51

    112,9

    ET-26-643

    Protectora

    Stockwork-Zone

    16,90

    109,90

    93,00

    0,38

    41,2

    0,93

    70,1

     

     

    Protectora-Vene

    44,20

    44,80

    0,60

    7,40

    1.737,0

    30,56

    2.292,2

     

     

    Einschließlich

    40,70

    41,30

    0,60

    3,29

    1.437,0

    22,45

    1.683,9

    ET-26-644

    Protectora

    Stockwork-Zone

    8,00

    63,00

    55,00

    0,37

    18,7

    0,62

    46,1

     

     

    Einschließlich

    17,70

    25,70

    8,00

    0,15

    84,1

    1,28

    95,6

     

     

    Protectora-Vene

    31,00

    32,80

    1,80

    2,00

    39,7

    2,53

    189,8

     

     

    und

    61,80

    63,00

    1,20

    2,42

    26,5

    2,78

    208,2

    ET-26-645

    Protectora

    Stockwork-Zone

    23,00

    52,50

    29,50

    0,32

    46,4

    0,94

    70,7

     

     

    einschließlich

    26,00

    50,50

    24,50

    0,35

    53,1

    1,06

    79,3

     

     

    Protectora-Vene

    30,15

    33,70

    3,55

    0,44

    164,5

    2,64

    197,8

     

     

    einschließlich

    30,15

    30,65

    0,50

    1,81

    821,0

    12,75

    956,4

    ET-26-646

    Caleigh

    Stockwork-Zone

    0,00

    27,60

    27,60

    0,24

    44,2

    0,83

    62,5

     

     

    Caleigh-Ader

    19,00

    21,00

    2,00

    1,92

    409,7

    7,38

    553,8

     

     

    einschließlich

    19,50

    20,10

    0,60

    6,34

    1.183,0

    22,11

    1.658,2

     

     

    Stockwork-Zone

    33,80

    38,00

    4,20

    0,03

    23,1

    0,34

    25,5

     

     

    Stockwork-Zone

    59,00

    162,00

    103,00

    0,23

    10,9

    0,37

    27,8

     

     

    einschließlich

    80,50

    81,50

    1,00

    0,49

    425,0

    6,16

    462,1

    ET-26-647

    Caleigh

    Stockwork-Zone

    0,00

    18,00

    18,00

    0,17

    8,0

    0,27

    20,4

     

     

    Caleigh-Ader

    23,60

    32,40

    8,80

    1,02

    241,4

    4,24

    318,0

     

     

    einschließlich

    26,55

    27,10

    0,55

    15,80

    3.296,0

    59,75

    4.481,0

     

     

    Stockwork-Zone

    72,90

    94,50

    21,60

    0,14

    2,8

    0,18

    13,5

     

     

    Stockwork-Zone

    106,15

    140,20

    34,05

    0,26

    2,0

    0,29

    21,6

     

     

    einschließlich

    125,60

    128,50

    2,90

    1,32

    2,0

    1,35

    101,3

    ET-26-648

    Caleigh

    Stockwork-Zone

    0,00

    12,00

    12,00

    0,09

    5,1

    0,16

    11,8

     

     

    Stockwork-Zone

    19,00

    39,00

    20,00

    0,08

    9,2

    0,21

    15,6

     

     

    Caleigh-Ader

    73,25

    77,40

    4,15

    0,31

    35,7

    0,78

    58,8

     

     

    einschließlich

    73,85

    74,90

    1,05

    0,96

    121,8

    2,59

    194,1

     

     

    Stockwork-Zone

    98,50

    101,50

    3,00

    0,47

    39,5

    0,99

    74,5

     

     

    einschließlich

    98,50

    99,50

    1,00

    1,18

    104,4

    2,57

    193,1

     

     

    Stockwork-Zone

    109,00

    125,00

    16,00

    0,21

    1,6

    0,23

    17,4

     

     

    einschließlich

    114,15

    119,45

    5,30

    0,37

    2,5

    0,40

    30,4

    ET-26-649

    Caleigh

    Stockwork-Zone

    24,00

    28,60

    4,60

    0,46

    4,0

    0,51

    38,4

     

     

    Caleigh-Ader

    39,90

    42,00

    2,10

    35,39

    5.061,1

    102,87

    7.715,1

     

     

    einschließlich

    40,40

    40,93

    0,53

    136,20

    19.405,0

    394,93

    29.620,0

     

     

    Stockwork-Zone

    48,00

    63,00

    15,00

    0,21

    26,7

    0,56

    42,2

     

     

    einschließlich

    55,70

    62,30

    6,60

    0,32

    53,9

    1,03

    77,6

     

     

    Stockwork-Zone

    68,60

    76,50

    7,90

    0,24

    3,8

    0,29

    21,5

     

     

    Stockwork-Zone

    94,80

    102,80

    8,00

    0,21

    21,6

    0,50

    37,4

     

     

    Protectora-Vene

    131,10

    131,65

    0,55

    2,39

    18,9

    2,64

    198,2

     

     

    Stockwork-Zone

    147,00

    184,00

    37,00

    0,30

    3,0

    0,34

    25,7

     

     

    einschließlich

    166,50

    180,22

    13,72

    0,58

    1,7

    0,60

    45,3

    ET-26-650

    Caleigh

    Caleigh-Ader

    73,18

    75,10

    1,92

    0,93

    230,1

    4,00

    300,0

     

     

    einschließlich

    73,18

    73,80

    0,62

    2,54

    658,0

    11,31

    848,3

    Anmerkungen: 1. Keine tatsächliche Mächtigkeit; 2. Die Silberäquivalent-Verhältnisse („AgEq“) basieren auf einem Silber-Gold-Preisverhältnis von 75:1 (Au:Ag);

     

    Explorationsarbeiten 2026 – Überblick

     

    Die Bohrungen konzentrierten sich bislang sowohl auf die Protectora-Ader – die größte und am weitesten erschlossene Ader im nördlichen Aderband – als auch auf die Caleigh-Ader. Die Protectora-Ader, die in der Vergangenheit von der North Tigre Mining Company etwa 700 m von der bestehenden Ressource entfernt abgebaut wurde, wurde über eine Streichlänge von 1 km bebohrt und kann aufgrund ihrer Lage, Geometrie und Geologie als nördliche Verlängerung der Sooy-Ader angesehen werden (Abbildung 4).

     

    Die vorliegenden Bohrergebnisse konzentrieren sich auf den 50 m langen Abbauabschnitt „Escalera Working“, der Teil der North ET-Mine ist, mit hochgradigen Untertageproben entlang der Protectora-Ader. Die Bohrergebnisse konzentrieren sich zudem auf die Caleigh-Ader, die unmittelbar an die Protectora-Ader angrenzt, noch nicht abgebaut wurde und oberflächennah verläuft. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse werden weitere Bohrungen durchgeführt, um diesen Bereich der nördlichen Ressource zu verdichten.

     

    Abbildung 5: Draufsicht – Explorationsbohrungen in den nördlichen Adern

     

    Explorationsarbeiten 2025 – Überblick

     

    Zur Vorbereitung auf die Bohrsaison 2026 hat das Unternehmen Folgendes durchgeführt:

     

    • Explorationsteams historische Stollen im nördlichen Gebiet lokalisiert, katalogisiert, kartiert und beprobt. Nach Abschluss der Probenahme wurden nahezu alle Stollen mit LiDAR gescannt.

     

    • Diese Kartierung konzentriert sich auf die alten Abbaustätten der Mine North El Tigre und die dazugehörigen Stollen. Ziel dieser Arbeiten ist es, einen geologischen Kontext für diese mineralisierten Systeme zu schaffen und zu bewerten, inwieweit diese mit den gut erforschten Adern El Tigre, Sietz-Kelly und Sooy in Zusammenhang stehen.

     

    • Historische Bohrungen von Anaconda (aus den 1980er Jahren), El Tigre Silver (2010–2012) sowie moderne Bohrlöcher (seit 2016) wurden auf der Grundlage eines erweiterten geologischen Verständnisses neu ausgewertet, das in den etablierten südlichen Adern gewonnen wurde – dem Wirtsgestein der El-Tigre-Mine, aus der Berichten zufolge insgesamt 353.000 Unzen Gold und 67,4 Millionen Unzen Silber aus 1,87 Millionen Tonnen gefördert wurden.

     

    • Wo erforderlich, wurden Nachprobenahmen in Bereichen in der Nähe der Adermineralisierung, der Schieferformation, die die südlich gelegene Schieferzone beherbergt, sowie der El-Tigre-Formation, in der sich die im Süden beobachtete Stockwork-Mineralisierung befindet, durchgeführt. Insgesamt wurden über 400 Proben aus Bohrkernen entnommen.

     

    • 70 % des nördlichen Aderprospektionsgebiets wurden von Geologen des Unternehmens kartiert

     

    Geotechnische Bohrungen 2026

     

    Die geotechnischen Bohrungen für die endgültige Planung des Tagebaus durch WSP Mexico sind abgeschlossen, und der Abschlussbericht liegt vor. Wo möglich, wurden Probenahmen in mineralisierten Abschnitten durchgeführt (die Bohrungen zielten auf die Tagebauwände ab), wobei die Abschnitte in Tabelle 2 aufgeführt sind.

     

    Die Bohrergebnisse aus dem Inneren des geplanten Tagebaus zeigen weiterhin sowohl Kontinuität als auch Gehalt. Darüber hinaus weisen die Durchschneidungen der El-Tigre-Ader hochgradiges Material in oberflächennahen und noch nicht abgebauten Bereichen auf, darunter ein 1,0 Meter langer Abschnitt mit einem Gehalt von 1.137,5 g/t Silberäquivalent bzw. 15,17 g/t Goldäquivalent in der Tiefe von 20,5 bis 21,5 Metern, bestehend aus 15,10 g/t Gold und 5 g/t Silber.

     

    Zusammenfassung der hochgradigen Mineralisierungszonen bei El Tigre

     

    Während die mineralisierten Zonen im nördlichen Bereich mit Ausnahme der Benjamin-Schieferzone überwiegend adernartiger Natur sind, besteht ein erhebliches Potenzial für sulfidische und schieferartige Mineralisierungen (siehe Abbildung 6). Diese vielversprechenden Zonen im südlichen Bereich sind im Folgenden aufgeführt:

     

    1. Adern – Die hochgradigen epithermalen Adern fallen steil nach Westen ab, sind in der Regel 0,5 m breit und können lokal eine Breite von bis zu 5 m erreichen. Auf dem Grundstück befinden sich mehrere dieser Adern, von denen viele eine Streichlänge von 3 Kilometern oder mehr aufweisen. Die Adermineralisierung besteht aus Quarz und unterschiedlichen Anteilen an Zink-, Eisen-, Blei-, Kupfer- und Silbersulfiden. Diese historisch abgebauten Adern haben, wie beispielsweise die Bohrung ET-21-264, in einer Mächtigkeit von 0,5 Metern in der Nähe historischer Abbaukammern Gehaltswerte von bis zu 82.827,3 g/t Silberäquivalent erbracht, was zeigt, dass sich die hochgradige Adermineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichs fortsetzt (siehe Pressemitteilung vom 9. November 2021).

     

    1. Sulfidzone – Die derzeit definierte Sulfidzone befindet sich am Kontakt zwischen Granit des Grundgebirges und jüngeren Vulkangesteinen und erstreckt sich über 750 Meter entlang des Streichs, 250 Meter entlang des Neigungswinkels und ist typischerweise 2 bis 20 Meter mächtig. Die Mineralisierung besteht aus unterschiedlich stark halbmassiven Anteilen von Zink-, Eisen-, Blei-, Kupfer- und Silbersulfiden, wobei beispielsweise Bohrloch 434, das auf einer Mächtigkeit von 10,5 Metern einen Gehalt von 1.642,4 g/t Gesamt-Silberäquivalent aufweist, bestehend aus 914,0 g/t Silber, 0,20 g/t Gold, 1,68 % Kupfer, 5,92 % Blei und 12,42 % Zink (siehe Pressemitteilung vom 25. Januar 2023).

     

    1. Schieferzone – Diese silber- und basismetallreiche Mineralisierung, die an der Schnittstelle von Adern und einer das gesamte Grundstück durchziehenden Karbonat-/Schieferschicht auftritt, erstreckt sich 20 Meter in beide Richtungen von der Ader aus, wobei die Mächtigkeit bis zu 15 Meter erreicht, und über mehrere Kilometer entlang des Streichs. Die Gehalte und Mächtigkeiten sind beachtlich, wie zum Beispiel Bohrloch 329 einen Gehalt von 9,1 Metern mit 809,7 g/t Silberäquivalent aufweist, bestehend aus 429,5 g/t Silber, 0,22 g/t Gold, 0,22 % Kupfer, 4,82 % Blei und 6,89 % Zink (siehe Pressemitteilung vom 17. Mai 2022).

     

    A map of the geological area AI-generated content may be incorrect.

    Abbildung 6: El Tigre – Konzeptioneller Querschnitt

     

     

    Tabelle 2: Geotechnische Bohrungen 2026 – Bedeutende Abschnitte

    Bohrloch-ID

    Gebiet

    Anmerkung

    Von

    Bis

    Länge (1)

    Au g/t

    Ag g/t

    AuEq (1)

    AgEq (1)

    g/t

    g/t

    g/t

    g/t

    ET-26-629

    Hauflaugung

    Geotech außerhalb der Ressource

     

     

     

     

     

     

     

    ET-26-630

    Hauflaugung

    Stockwork-Zone

    79,28

    95,47

    16,19

    0,76

    12,4

    0,92

    69,3

     

     

    Einschließlich

    87,00

    92,00

    5,00

    1,99

    28,4

    2,37

    177,5

     

     

    Stockwork-Zone

    102,50

    120,00

    17,50

    0,20

    10,2

    0,34

    25,6

    ET-26-631

    Hauflaugung

    Stockwork-Zone

    78,00

    85,80

    6,70

    0,22

    12,7

    0,38

    28,9

     

     

    OFFENE HÖHLEN

    84,40

    85,50

    1,10

    *

    *

    *

    *

    ET-26-632

    Hauflaugung

    Stockwork-Zone

    13,50

    30,20

    16,70

    2,12

    4,4

    2,18

    163,5

     

     

    El Tigre-Ader

    20,50

    21,50

    1,00

    15,10

    5,0

    15,17

    1.137,5

     

     

    Stockwork-Zone

    40,30

    63,13

    22,83

    0,49

    15,0

    0,69

    51,8

     

     

    Einschließlich

    43,30

    47,30

    4,00

    1,23

    65,9

    2,10

    157,8

    ET-26-633

    Hauflaugung

    El Tigre Fm Stockwork

    4,50

    34,00

    29,50

    1,16

    91,3

    2,00

    178,2

     

     

    Einschließlich

    9,80

    12,90

    3,10

    9,35

    438,1

    11,75

    1.139,1

     

     

    El Tigre-Ader

    11,80

    12,90

    1,10

    19,00

    694,0

    19,25

    2.119,0

     

     

    El Tigre Fm Stockwork

    62,00

    93,25

    31,25

    0,31

    2,2

    0,34

    25,3

     

     

    El Tigre Fm Stockwork

    109,00

    116,00

    7,00

    0,36

    0,7

    0,37

    28,0

    ET-26-634

    Hauflaugung

    Geotech außerhalb der Ressource

     

     

     

     

     

     

     

    ET-26-635

    Hauflaugung

    El Tigre Fm Stockwork

    4,30

    14,63

    10,33

    0,61

    3,3

    0,66

    49,2

     

     

    Einschließlich

    9,15

    10,50

    1,35

    2,41

    0,5

    2,41

    181,0

     

     

    und

    46,00

    50,51

    4,51

    0,20

    4,3

    0,25

    19,0

    ET-26-636

    Hauflaugung

    El Tigre Fm Stockwork

    7,50

    35,70

    28,20

    0,17

    9,0

    0,29

    22,1

     

     

    Einschließlich

    12,90

    13,40

    0,50

    1,24

    92,1

    2,46

    184,7

     

    Tabelle 3: Bohrlochstandorte – Northern Veins und Geotech

    Bohrloch-ID

    Typ

    Ostkoordinate

    Nordkoordinate

    Höhe

    Azimut

    Neigung

    Länge

    ET-26-629

    Geotechnik

    671.092

    3.384.367

    2.003

    310

    -70

    130,6

    ET-26-630

    Geotechnik

    671.167

    3.384.385

    2.030

    35

    -55

    150,0

    ET-26-631

    Geotechnik

    671.070

    3.384.610

    2.088

    45

    -50

    87,0

    ET-26-632

    Geotechnik

    671.170

    3.383.824

    1.914

    250

    -65

    130,5

    ET-26-633

    Geotechnik

    671.258

    3.383.772

    1.971

    90

    -50

    120,0

    ET-26-634

    Geotechnik

    671.291

    3.383.497

    2.037

    90

    -65

    231,0

    ET-26-635

    Geotechnik

    671.287

    3.383.339

    1.944

    290

    -60

    99,4

    ET-26-636

    Geotechnik

    670.820

    3.386.605

    2.077

    90

    -40

    75,0

    ET-26-637

    Exploration

    670.820

    3.386.605

    2.077

    90

    -65

    175,0

    ET-26-638

    Exploration

    670.812

    3.386.645

    2.055

    90

    -50

    75,0

    ET-26-639

    Exploration

    670.812

    3.386.645

    2.055

    90

    -70

    150,0

    ET-26-640

    Exploration

    670.830

    3.386.673

    2.031

    90

    -40

    15,0

    ET-26-641

    Exploration

    670.830

    3.386.673

    2.031

    90

    -50

    84,0

    ET-26-642

    Exploration

    670.830

    3.386.673

    2.031

    90

    -70

    105,0

    ET-26-643

    Exploration

    670.830

    3.386.673

    2.031

    90

    -80

    133,5

    ET-26-644

    Exploration

    670.826

    3.386.700

    2.013

    90

    -40

    75,0

    ET-26-645

    Exploration

    670.820

    3.386.702

    2.009

    90

    -70

    126,0

    ET-26-646

    Exploration

    670.736

    3.386.663

    2.011

    90

    -40

    166,0

    ET-26-647

    Exploration

    670.736

    3.386.663

    2.011

    90

    -60

    231,0

    ET-26-648

    Exploration

    670.736

    3.386.663

    2.011

    90

    -85

    125,0

    ET-26-649

    Exploration

    670.702

    3.386.623

    2.006

    90

    -45

    200,0

    ET-26-650

    Exploration

    670.701

    3.386.623

    2.006

    90

    -60

    246,0

     

    Über Silver Tiger Metals Inc.

     

    Silver Tiger erschließt das Projekt „El Tigre Stockwork Zone“, ein Silber- und Gold-Hauflaugungsprojekt in Sonora, Mexiko. Das Projekt befindet sich zu 100 % im Besitz von Silver Tiger und erstreckt sich über mehr als 37.000 Hektar. Der technische Bericht mit dem Titel „Vorstudie zur Machbarkeit der Stockwork-Zone und vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Untertagebaus des Silber-Gold-Projekts El Tigre in Sonora, Mexiko“ vom 20. Juni 2025 ist auf SEDAR und im Unternehmensprofil sowie auf der Website von Silver Tiger unter www.silvertigermetals.com verfügbar.

     

    Silver Tiger hat einen Vertrag über Planung, Beschaffung und Bauleitung („EPCM“) mit Kappes, Cassidy & Associates („KCA“) und Kappes, Cassiday del Norte S de RL de CV („KCN“) abgeschlossen, um den Bau der Mine und der Aufbereitungsanlage in El Tigre zu unterstützen. Das Unternehmen hat nun außerdem ein eigenes erfahrenes Führungsteam für den Minenbau eingestellt, das mit KCA und KCN zusammenarbeiten wird.

     

    Die Inbetriebnahme und der erste Betoniervorgang sind für Dezember 2027 geplant. Der Vorstand des Unternehmens hat den Baubeschluss für El Tigre genehmigt.

     

    VRIFY-Präsentation und 3D-Präsentation – das El-Tigre-Projekt von Silver Tiger

     

    VRIFY ist eine Plattform, die von Unternehmen genutzt wird, um mit Investoren zu kommunizieren – mithilfe von 360°-Virtual-Reality-Rundgängen durch abgelegene Bergbauanlagen, 3D-Modellen und interaktiven Präsentationen. Der Zugriff auf VRIFY ist über die Website sowie über die VRIFY-Apps für iOS und Android möglich.

     

    Das Unternehmensprofil von Silver Tiger Metals Inc. auf VRIFY finden Sie unter: https://vrify.com

     

    Die VRIFY-Präsentation und die 3D-Präsentation für Silver Tiger Metals Inc. können auf der Website des Unternehmens unter www.silvertigermetals.com eingesehen werden.

     

    Verfahren, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Datenüberprüfung

     

    Der Diamantbohrkern (HQ-Größe) wird geologisch protokolliert, fotografiert und für die Probenahme markiert. Nach Festlegung der Probenlängen wird der gesamte Kern mit einer Diamantkernsäge zersägt, wobei eine Hälfte des Kerns verpackt und für die Analyse gekennzeichnet wird. Die verbleibende Hälfte wird zur Lagerung und/oder für metallurgische Untersuchungen in die Kernkisten zurückgelegt.

     

    Die versiegelten und gekennzeichneten Probenbeutel werden zur Anlage von Bureau Veritas in Hermosillo, Mexiko, transportiert. Bureau Veritas zerkleinert die Proben (Code PRP70-250) und bereitet 200–300 Gramm schwere Pulp-Proben vor, von denen neunzig Prozent das Tyler-Sieb mit einer Maschenweite von 200 Mesh passieren (Code PUL85). Die Pulpen werden mittels Feuerprobe mit einer Charge von 30 Gramm auf Gold untersucht (Code FA430), und Werte über dem Grenzwert von 10 Gramm pro Tonne werden mittels gravimetrischer Nachbestimmung erneut analysiert (Code FA530). Die Silber- und Multielementanalyse erfolgt mittels Gesamtaufschluss (Code MA200 Gesamtaufschluss ICP). Werte über dem Grenzwert von 100 Gramm pro Tonne Silber werden mittels eines gravimetrischen Nachversuchs (Code FA530) erneut analysiert.

     

    Im Rahmen der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren („QA/QC“) wird die Rückverfolgbarkeit der Proben überwacht; dazu gehört auch die systematische Einfügung und Überwachung geeigneter Referenzmaterialien (zertifizierte Standards, Leerproben und Duplikate) in die Probenreihen. Die Ergebnisse der Analyse des in jeder Charge enthaltenen QA/QC-Materials werden nachverfolgt, um die Integrität der Analysedaten sicherzustellen. Alle in dieser Mitteilung genannten Ergebnisse haben die QA/QC-Protokolle von Silver Tiger bestanden.

     

    Qualifizierte Person

     

    Charles Spath, P. Geo., M.Sc., Vizepräsident für technische Dienstleistungen des Unternehmens, ist die qualifizierte Person für Silver Tiger im Sinne von National Instrument 43-101. Herr Spath hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

     

    Devin Devarennes

    Vizepräsident für Geschäftsentwicklung und Investor Relations

    902 233 3656

    devin@silvertigermetals.com

     

    In Europa

     

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

     

    Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zum El-Tigre-Projekt, zu zukünftigen Betriebsmargen, zur zukünftigen Produktion und Verarbeitung sowie zu den zukünftigen Plänen und Zielen von Silver Tiger, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung dieser Informationen herangezogen wurden, sich jedoch als unrichtig erweisen können, darunter unter anderem Annahmen im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit von Silver Tiger und seiner Tochtergesellschaften, allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, Mineralienpreisen, der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen sowie der Leistung des El-Tigre-Projekts. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von Silver Tiger abweichen, zählen Explorations- und Erschließungsrisiken im Zusammenhang mit den Projekten von Silver Tiger, das Scheitern bei der Feststellung geschätzter Mineralressourcen oder Mineralreserven, die Volatilität der Rohstoffpreise, Schwankungen der Ausbeuteraten sowie die globale Wirtschaftslage. Weitere Informationen zu den für Silver Tiger geltenden Risikofaktoren finden sich in den von Silver Tiger von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Jahresinformationsformular von Silver Tiger. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

     


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    Silver Tiger stößt in der Caleigh-Ader auf einen 2,1 Meter langen Abschnitt mit 7,72 Kilogramm Silberäquivalent pro Tonne, darunter 0,53 Meter mit 29,62 Kilogramm Silver_Tiger_11-09-2026_DEPRcomHALIFAX, NOVA SCOTIA / 11. September 2026 / IRW-Press / Silver Tiger Metals Inc. (TSX / SLVR und OTCQX / SLVTF) („Silver Tiger“ oder das „Unternehmen“) / …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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