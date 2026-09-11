Silberpreis schießt um +1,01 % hoch – jetzt 64,24 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 41,48457USD. Heute steht er bei 64,24USD. Das Investment wäre auf 1.548,58USD gewachsen – eine Steigerung von +54,86 %.

Der Silberpreis zieht deutlich an und legt umauf 64,24zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den durch Inflation, Ölpreisanstieg, hohe Renditen und mögliche Fed-Zinserhöhungen belasteten Silberkurs. Trotz des Gegenwinds hält sich Silber um 64–67 US-Dollar; ein nachhaltiger Anstieg über 68 beziehungsweise 70/71 Dollar wäre bullisch. Ein Rückfall unter die Abwärtstrendlinie gilt als bärisch, Unterstützungen werden um 50 und 44 Dollar gesehen. Zudem wird mit weiterer Schwäche bei Minenaktien gerechnet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.