ASTA Energy Solutions Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 11.09.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ASTA Energy Solutions Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,45 % verkraften.

Am heutigen Handelstag konnte die ASTA Energy Solutions Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,02 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASTA Energy Solutions Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 67,00€, mit einem Plus von +5,02 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Allein seit letzter Woche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um +4,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,67 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ASTA Energy Solutions um +48,23 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,08 % 1 Monat +16,67 % 3 Monate -2,45 % 1 Jahr +48,23 %

Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

Stand: 11.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 948,20 Mio.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ASTA Energy Solutions

BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. SMA Solar Technology notiert im Plus, mit +0,93 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +0,84 %.

Lohnt sich ein Investment in die ASTA Energy Solutions Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ASTA Energy Solutions Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ASTA Energy Solutions Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.