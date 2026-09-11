Aktien New York Ausblick
Kursgewinne nach US-Inflationsdaten erwartet
- US-Börsen vor Handelsstart deutlich fester
- US-Inflation bleibt hoch, Zinserhöhung möglich
- Oracle profitiert, Adobe und Kroger verlieren
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Freitag nach den US-Inflationszahlen mit Kursgewinnen in den Handel starten. Die Inflation in den USA hat sich im August wie erwartet auf hohem Niveau nicht verändert. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent. Dies dürfte am Markt Diskussionen befeuern, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen anheben wird.
Gut 45 Minuten vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,8 Prozent höher bei 52.459 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag ebenfalls rund 0,8 Prozent im Plus bei 29.335 Zählern.
Für die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen sind die US-Verbraucherpreise alles in allem kaum höher ausgefallen, als erwartet. Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed-Sitzung in der kommenden Woche dürften dennoch unterstützt bleiben, so die Analysten.
Angesichts der weiter unsicheren Lage im Nahost-Konflikt dürften die Anleger jedoch vor dem Wochenende auch Vorsicht walten lassen. Die Ölpreise sind zwar zuletzt wieder etwas gesunken, notieren aber weiter auf hohem Niveau.
Unter den Einzelwerten stieg die Aktie von Oracle vorbörslich um 6,3 Prozent. Der Software- und Datencenter-Konzern hat im ersten Geschäftsquartal kräftig von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitiert und die Markterwartungen übertroffen.
Adobe büßten indessen 3,2 Prozent ein, nachdem der Softwarehersteller einen vorsichtigen Umsatzausblick gegeben hatte.
Die Anteilsscheine von Kroger fielen um 2,6 Prozent. Der Einzelhändler hatte Quartalszahlen vorgelegt und seine Umsatzprognose gesenkt.
Für die Aktie von Copart ging es vor der Startglocke um 6,9 Prozent nach oben. Der Anbieter von Fahrzeugauktionen hatte angekündigt, ACV Auctions zu übernehmen. Die ACV-Papiere machten daraufhin einen Kurssprung um 44 Prozent./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 208,3 auf Tradegate (11. September 2026, 14:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 247,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +40,51 %/+136,65 % bedeutet.
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mein Tun der letzten Tage:
Ich bin komplett aus COP ausgestiegen. Möglicherweise war das zu früh, aber der Anstieg war mir einfach zu steil... über 20% Währungsgewinn seit Kauf zu Jahresbeginn + 12% p.a. Zinsen reichen mir auch hin, man(n) soll ja nicht gierig werden. Den Erlös habe ich gem meiner Agenda in Rohstoffe und Energie (für mich "echte" Sachwerte, die zunehmend an Bedeutung gewinnen) gesteckt. In den letzten paar Monaten habe ich Positionen in diesem Sektor eröffnet bzw jetzt ausgebaut in folgenden Werten: African Rainbow Minerals, Exxaro Res, Karoon Energy, Diversified Energy, BP, Northern Oil and Gas, Alamos Gold und Northern Star Res. Wenn ich mir heute den Ölpreis anschaue, war das zumindest bisher nicht die schlechteste Idee was die Ölwerte darunter betrifft. Das 3te Q.26 ist nun fast rum und ich freue mich jetzt schon auf die Zahlen der Energiewerte...
Da in meinen Div-ETFs ohnehin schon genug Finanzen enthalten sind, werde ich hier auch weiter Einzelposis reduzieren, da ich mittelfristig tatsächlich mit ein paar dunklen Wolken am Horizont des Finanzmarktes rechne, und in Energie bzw Minen umschichten. Evtl werden BDCs/REITs teilweise in hoch verzinste Fremdwährungsbonds bester Qualität (Welt- und Entwicklungsbanken) mit max 3 Jahres Restlaufzeit getauscht, mal schauen...BRL finde ich z.B. nach wie vor interessant.🤔nur meine Meinung natürlich, keine Empfehlung zu gar nix.
Schönen guten Morgen in die Runde,