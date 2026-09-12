EcoGraf Live - Graphit für Europa | Management Q&A

Jeder einzelne Lithium-Ionen-Akku enthält mehr Graphit als Lithium, Nickel und Kobalt zusammen – und Europa ist bei Graphit stärker von China abhängig als bei jedem anderen Batterierohstoff.

Die australische EcoGraf Ltd. (ASX: EGR, FSE: FMK) hat sich so positioniert, dass sie Teil der Lösung für genau dieses Problem werden könnte. Mit ihrem Vorzeigeprojekt Epanko in Tansania, der über die KfW IPEX-Bank arrangierten Fremdfinanzierung, wichtigen Abnahmevereinbarungen mit Partnern wie Thyssenkrupp und der umweltfreundlichen HFfree®-Reinigungstechnologie nähert sich das Unternehmen jetzt einer endgültigen Investitions- und Bauentscheidung.

Wie ist der Stand des Finanzierungsprozesses, bei den verbleibenden Bedingungen der Kreditgeber und bei der geschäftlichen Expansion? Fragen Sie jetzt das Management direkt in unserem Youtube Live-Webinar!

Was Sie erwartet:

• Prägnante Präsentation (10–15 Min.): Aktueller Stand zu Epanko, Fortschritte bei den Abnahmevereinbarungen, Kommerzialisierung von HFfree® und wichtige Meilensteine.

• Offene Fragerunde: Direkte Antworten auf Ihre im Voraus und live im Chat eingereichten Fragen.

• Referenten: Andrew Spinks (Geschäftsführer) & John Ciganek (Leiter Unternehmensentwicklung).

Veranstaltungsdetails:

? Datum: Dienstag, 22. September 2026

⏰ Uhrzeit: 12:15 Uhr MESZ / 18:15 Uhr AWST

⏳ Dauer: ca. 1 Stunde

? Ort: Live auf YouTube

?️ Sprache: Diskussion der Geschäftsführung auf Englisch, Moderation auf Deutsch (Fragen sind in beiden Sprachen willkommen)

?️ Teilnahme: Kostenlos



Reichen Sie Ihre Fragen bei der Anmeldung ein – vorab eingereichte Fragen werden während der Live-Fragerunde zuerst beantwortet.

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