SM Wirtschaftsberatungs: So fiel das Aktienrückkaufangebot aus
Das freiwillige Aktienrückkaufangebot der SM Wirtschaftsberatungs AG ist abgeschlossen: Ein Großteil der angebotenen Stücke wurde angenommen, nun folgt die Kapitalherabsetzung.
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- Im freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebot wurden bis zum Ende der Annahmefrist am 9. September 2026 insgesamt 54.494 Aktien zu jeweils 4,55 € angedient.
- Das Rückkaufvolumen beträgt insgesamt 247.947,70 €.
- Da die Höchstzahl von 60.000 Aktien nicht erreicht wurde, übernimmt SM Wirtschaftsberatungs AG sämtliche fristgerecht eingereichten Aktien.
- Die RCM Beteiligungs AG als Muttergesellschaft hat, wie angekündigt, keine Aktien zum Rückkauf eingereicht.
- Nach der Abwicklung hält SM Wirtschaftsberatungs AG insgesamt 62.553 eigene Aktien; davon sollen 60.000 Aktien eingezogen werden, während 2.553 Aktien zunächst im Bestand verbleiben.
- Durch die Einziehung sinkt das Grundkapital von 3.900.000 € auf 3.840.000 €, eingeteilt in 3.840.000 Namensstückaktien; wirksam wird die Kapitalherabsetzung mit der Eintragung ins Handelsregister.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SM Wirtschaftsberatungs ist am 26.10.2026.
Der Kurs von SM Wirtschaftsberatungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im Minus.
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