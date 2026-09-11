Iran und Golfstaaten wollen über Straße von Hormus sprechen
- Iran und Golfstaaten beraten über Straße von Hormus
- Außenminister informieren über Verhandlungsstand
- Iran blockierte Schiffsverkehr als Druckmittel
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran und Staaten am Persischen Golf wollen einem Bericht zufolge an diesem Montag über die umkämpfte Straße von Hormus sprechen. An dem Treffen sollen die Außenminister aus dem Iran, Irak, Oman, Kuwait, Bahrain, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien teilnehmen, wie das gut informierte iranische Nachrichtenportal "Iran Nuances" berichtete. Ausgerichtet wird das Treffen im Oman.
Irans Außenminister Abbas Araghtschi und sein omanischer Kollege Badr al-Busaidi werden dem Bericht zufolge die Regierungsvertreter über den Stand der Verhandlungen unterrichten. Beide Länder diskutieren seit Wochen bereits über einen Mechanismus, wie der Schiffsverkehr durch die Meerenge geregelt werden soll. Für die iranische Führung hatte sich die Straße von Hormus im Konflikt mit den USA zu einem wichtigen Druckmittel entwickelt.
Kurz nach Kriegsbeginn Ende Februar blockierte der Iran dort mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe weitestgehend den weltweit wichtigen Seetransport von Öl, Erdgas und Dünger. Vor dem Krieg war die Meerenge für den Schiffsverkehr offen. Die US-Marine hat ihrerseits eine Seeblockade gegen iranische Häfen verhängt.
Der Iran fordert von der US-Regierung Zugeständnisse, wie sie in einem Rahmenabkommen im Juni vereinbart worden waren. US-Präsident Donald Trump will den Iran derweil mit einem "Wirtschaftskrieg" unter Druck setzen. Zuletzt war es in der Straße von Hormus zu gegenseitigem Beschuss zwischen den USA und dem Iran gekommen./arb/DP/nas
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Entlang der Ost-West Pipline der Saudis zeigen Satelitenbilder 6 Brände.
was die munitionsbestände angeht, habe ich heute folgenden artikel gefunden. die quelle scheint mir in den "normalen" nachrichten angesiedelt zu sein. also nix schwubblerseite oder russlandfreundliche berichtserstattung. wenn ich jetzt auf den kalender schaue, sind seit diesem artikel rund 6 wochen vergangen. ich behaupte mal, die usa wird nicht nur an diesem einen tag abfangrakteten benutzt haben. und man munkelt das die produktion dieser rakten irgendwo bei 600 stück pro jahr liegen, mit einer geplanten erhöhhung auf ca 2.000 (falls sie den die rohstoffe dafür bekommen und die produktionsmaschinen in einem guten zustand sind). ich verlinke den artikel weil ja einige davon ausgehen das die usa hoffnungslos überlegen sind.
USA haben Angelich ihr halbes Arsenal, oder mehr ,(dreiviertelmilliarden Dollar verpulvert) an Patriots zur Iranabwehr grade verschossen. Das wird so nicht weitergehen können