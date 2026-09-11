Börsenstart USA - 11.09. - US 30 stark +1,17 %

Der US 30 bewegt sich bei 52.669,58 PKT und steigt um +1,17 %.

Top-Werte: IBM +3,16 %, Salesforce +2,79 %, Caterpillar +2,35 %, Cisco Systems +2,34 %, McDonald's -0,02 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -0,72 %, Amgen -0,34 %, Merck & Co -0,16 %

Der US Tech 100 steht bei 29.434,51 PKT und gewinnt bisher +1,07 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +6,10 %, Intel +4,21 %, Qualcomm +3,96 %, Shopify +3,70 %, Marvell Technology +3,58 %

Flop-Werte: Copart -8,47 %, SanDisk Corporation -3,44 %, Seagate Technology Holdings -3,23 %, Western Digital -1,86 %, Booking Holdings -1,12 %

Der US 500 steht bei 7.664,69 PKT und gewinnt bisher +0,95 %.

Top-Werte: Hewlett Packard Enterprise +10,89 %, Dell Technologies Registered (C) +9,32 %, Skyworks Solutions +7,45 %, HP +6,78 %, Moderna +6,26 %

Flop-Werte: Copart -8,47 %, Oracle -3,90 %, Clorox -3,57 %, SanDisk Corporation -3,44 %, Albemarle -3,23 %