Hewlett Packard Enterprise Aktie stark gefragt - +10,89 % - 11.09.2026

Die Anleger von Hewlett Packard Enterprise dürfen sich über ein Kursplus von +10,89 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 52,89€. Damit gelingt der Hewlett Packard Enterprise Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -5,57 % am Vortag folgt heute ein Plus von +10,89 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Hewlett Packard Enterprise über einen Zuwachs von +20,60 % freuen.

Auf Wochensicht steht bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie damit ein Gewinn von +13,18 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,57 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Hewlett Packard Enterprise um +130,67 % gewonnen.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,95 % geändert.

Hewlett Packard Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,18 % 1 Monat +0,57 % 3 Monate +20,60 % 1 Jahr +128,02 %

Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

Stand: 11.09.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,03 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,46 %. IBM notiert im Plus, mit +2,70 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,85 %. Dell Technologies Registered (C) legt um +9,64 % zu

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Ob die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.