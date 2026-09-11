ZTE Global Summit & User Congress 2026 eröffnet in Kuala Lumpur, Fortschritt von der Konnektivität zur digitalen Wertschöpfung

Der 15. ZTE Global Summit & User Congress wurde offiziell in Kuala Lumpur, Malaysia, eröffnet und findet erstmals gleichzeitig mit der GSMA M360 ASEAN statt

Führende Minister aus Malaysia, der chinesische Botschafter, die GSMA-Führung, Führungskräfte globaler Betreiber und Industriepartner sprachen gemeinsam über die Entwicklung von Netzwerken, KI-gestützte Innovationen und das Wachstum der digitalen Wirtschaft

ZTE präsentiert KI-Netzwerklösungen für alle Anwendungsszenarien, die TCO-optimierte „AI Factory" sowie innovative KI-Geräte und skizziert damit eine durchgängige kommerzielle Roadmap

KUALA LUMPUR, Malaysia, 11. September 2026 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat heute offiziell den 15. ZTE Global Summit & User Congress unter dem Motto „Architecting Infinity from Connectivity to Digital Value" („Die Gestaltung der Unendlichkeit: von der Vernetzung zum digitalen Mehrwert") eröffnet.

Diese Veranstaltung findet zum ersten Mal zusammen mit der GSMA M360 ASEAN statt und ist das größte, jährlich von ZTE selbst veranstaltete Forum außerhalb Chinas. Über 500 namhafte Teilnehmer, darunter Regierungsbeamte, Führungskräfte der IKT-Branche, Betreiber, innovative Unternehmen und Ökosystempartner versammelten sich, um sich eingehend über die zukünftige Netzwerkentwicklung, die Integration von KI und digitaler Innovation sowie das regionale digitale Wirtschaftswachstum auszutauschen.

YB Dato' Seri Fahmi Fadzil, Minister für Kommunikation in Malaysia, betonte, dass die nächste digitale Phase Malaysias über die Bereitstellung von Konnektivität hinausgehen müsse, um für die Malaysier durch bessere öffentliche Dienstleistungen, stärkere Unternehmen und mehr Möglichkeiten greifbare Werte zu schaffen. Er forderte globale Technologiepartner auf, „nicht nur nach Malaysia zu verkaufen, sondern auch mit Malaysia zusammenzuarbeiten". Er betonte, wie wichtig es sei, lokale Fachkräfte zu entwickeln, nationale Fähigkeiten zu stärken und Innovationen zu fördern, die dem breiteren Markt der ASEAN-Staaten dienen können.