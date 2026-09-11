Rio Grande Resources bestätigt eine hochgradige Gold- und Silbermineralisierung, einschließlich 46,3 g/t Gold und 1.030 g/t Silber in Schlitzproben, und macht Fortschritte in Richtung Aufnahme der Phase-1-Bohrungen auf seinem Projekt Winston in New Mexico

Zu den Highlights der Oberflächenprobenahmen im Mai 2026 gehören:

Bis zu 46,3 g/t Gold und 1.030 g/t Silber in Schlitzproben

Bis zu 67,1 g/t Gold in Stichproben

Bis zu 26,1 g/t Gold und 348 g/t Silber in Gesteinssplitterproben

VANCOUVER, British Columbia / 6. Juli 2026 / IRW-Press / Rio Grande Resources Ltd. (CSE: RGR, OTCQB: RGRLF, FWB: 488) („Rio Grande“, „RIO“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse seines kürzlich abgeschlossenen Phase-2-Programms (siehe Pressemitteilung vom 6. Mai 2026) bekannt zu geben, in dessen Rahmen Oberflächenprobenahmen und strukturelle Kartierungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Winston („Winston“ oder das „Projekt“) im US-Bundesstaat New Mexico absolviert wurden. Das Programm lieferte mehrere hochgradige Gold- und Silberergebnisse aus dem Gebiet Poverty Creek (siehe Abbildung 1), unter anderem Schlitzproben mit Gehalten von bis zu 46,3 g/t Gold und 1.030 g/t Silber. Die Firma Dahrouge Geological Consulting USA Ltd. („Dahrouge“) führte das Feldprogramm an etwa sieben Tagen im Mai im Auftrag des Unternehmens durch; die Arbeiten umfassten eingehende strukturelle Kartierungen zusammen mit systematischen Schlitz- und Gesteinssplitterprobenahmen in vorrangigen Zielgebieten auf dem Projekt. Zusammengenommen unterstützten die Ergebnisse die Interpretation mehrerer mineralisierter Strukturkorridore weiter, die bei vorherigen Explorationsarbeiten identifiziert wurden, denn sie belegen das ermutigende Potenzial für die Kontinuität im Untergrund. Sie stellen spannende Ziele für das Phase-1-Bohrprogramm von Rio dar.

Abbildung 1. Nordwestlicher Abschnitt des Claimblocks Rio Grande (Poverty Creek)

Jason Barnard, CEO von Rio Grande, sagt dazu: „Dieses Programm hat unser Vertrauen in Winston deutlich gestärkt. Eines der wichtigsten Resultate des Programms war nicht nur die hochgradigen Ergebnisse, sondern auch die Fähigkeit, mehrere mineralisierte Erzgangsysteme über das Gebiet Poverty Creek hinweg zu verfolgen. Durch die Zusammenführung der eingehenden strukturellen Kartierungen mit den systematischen Probenahmen konnten wir unser Verständnis der Orientierung und der Kontinuität dieser Erzgangkorridore maßgeblich verbessern, was wiederum größere Zuversicht für unser erstes Bohrprogramm bietet. Winston legt weiterhin die Eigenschaften an den Tag, nach denen wir in einem hochgradigen epithermalen System Ausschau halten, und wir freuen uns darauf, den nächsten Schritt zu gehen, um sein Potenzial durch Bohrungen zu erschließen.“

Geologische Auswertung

Die Schlitzprobenahmen der freiliegenden In-situ-Quarzgänge lieferten einige der höchsten Gehalte, die während des Feldprogramms im Mai 2026 verzeichnet werden konnten. Dazu gehören 46,3 g/t Gold und 1.030 g/t Silber aus Schlitz D, 15,7 g/t Gold aus Schlitz D2 sowie 5,93 g/t Gold und 190 g/t Silber aus Schlitz C. Im Gegensatz zu selektiv entnommenen Stichproben erfolgt die Entnahme von Schlitzproben systematisch quer zu freiliegenden mineralisierten Erzgängen in bestimmten Abständen, was eine repräsentativere Bewertung der Gehaltsverteilung und Kontinuität der freiliegenden Mineralisierung ermöglicht.

In Kombination mit den eingehenden strukturellen Kartierungen definierten die Ergebnisse der Schlitzprobenahmen zusammen mit den hochgradigen Ergebnissen der weitverteilten Gesteinssplitter- und Stichproben mehrere nach Nordosten, Südosten und Südwesten streichende mineralisierte Strukturkorridore im Zielgebiet Poverty Creek. Wie in Abbildung 2 veranschaulicht, hat die Zusammenführung der Daten aus den Oberflächenprobenahmeprogrammen 2025 (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2025) und 2026 das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Orientierung, Geometrie und Kontinuität der interpretierten Erzgangsysteme in bedeutendem Maße verbessert. Diese integrierte geologische Interpretation vermittelte Dahrouge größeres Vertrauen in die Orientierung, Geometrie und Kontinuität der kartierten Erzgangsysteme und ermöglichte es dem Unternehmen, mehrere anfängliche Standorte für seine Phase-1-Bohrungen festzulegen und zugleich zusätzliche Bohrstandorte bei anderen vorrangigen Zielgebieten zu optimieren.

Abbildung 2. Mineralisierungstrends im Gebiet Poverty Creek, die von den kartierten und beprobten Quarzgangaufschlüssen abgeleitet sind

Analyseergebnisse

Die repräsentativen Analyseergebnisse sind in Abbildung 3 angegeben und zeigen, dass entlang mehrerer dieser interpretierten Erzgangsysteme an beiden Seiten des Highway 59 eine bedeutende Gold- und Silbermineralisierung auftritt. Zu den Highlights gehören 67,1 g/t Gold in einer Stichprobe, 26,1 g/t und 24,4 g/t Gold in Gesteinssplitterproben sowie Silberwerte von bis zu 759 g/t, 491 g/t und 470 g/t. Die breite Verteilung von hochgradigen Proben über mehrere Strukturkorridore hinweg untermauert die Größenordnung und die Höffigkeit des Zielgebiets Poverty Creek weiter. Die vollständigen Analyseergebnisse sind in Tabelle 1 angeführt.

Abbildung 3. Lage der hochgradigen Gold- und Silberergebnisse im Zielgebiet Poverty Creek

Tabelle 1. Analyseergebnisse für Gold und Silber

Probe-Nr. Probentyp Gold (g/t) Silber (g/t) WIN-050926-01 Stichprobe 67,10 63,1 WIN-26-D1-CH Schlitzprobe 46,30 1.030 WIN-051226-12 Gesteinssplitterprobe 26,10 348 WIN-050926-20 Gesteinssplitterprobe 24,40 358 WIN-26-D2-CH Schlitzprobe 15,70 703 WIN-051026-13 Gesteinssplitterprobe 8,36 470 WIN-050926-02 Gesteinssplitterprobe 6,07 286 WIN-050926-04 Gesteinssplitterprobe 6,06 306 WIN-26-C1-CH Schlitzprobe 5,93 190 WIN-051226-08 Gesteinssplitterprobe 4,33 6,2 WIN-051326-03 Gesteinssplitterprobe 3,21 351 WIN-051226-07 Gesteinssplitterprobe 2,86 491 WIN-051326-05 Gesteinssplitterprobe 2,69 — WIN-26-C2-CH Schlitzprobe 2,21 — WIN-050726-07 Gesteinssplitterprobe 2,21 — WIN-051226-13 Gesteinssplitterprobe 2,02 — WIN-051226-14 Gesteinssplitterprobe 1,96 — WIN-050926-18 Gesteinssplitterprobe 1,85 115 WIN-050726-04 Gesteinssplitterprobe 1,83 — WIN-050926-06 Gesteinssplitterprobe 1,80 — WIN-050826-06 Gesteinssplitterprobe 1,68 292 WIN-050826-05 Gesteinssplitterprobe 1,58 759 WIN-051326-01 Gesteinssplitterprobe 1,38 317 WIN-051026-01 Gesteinssplitterprobe 1,25 — WIN-050826-01 Gesteinssplitterprobe 1,23 152 WIN-050726-01 Gesteinssplitterprobe 1,19 — WIN-051226-15 Gesteinssplitterprobe 1,18 — WIN-050726-06 Gesteinssplitterprobe 1,17 — WIN-051326-02 Gesteinssplitterprobe — 181 WIN-051026-12 Gesteinssplitterprobe 1,01 110

— bedeutet, dass kein entsprechender Analysewert in den zusammenfassenden Tabellen gemeldet wurde

Nächste Schritte

Mit der Fortsetzung der geologischen Auswertung bei weiteren vorrangigen Zielgebieten bemüht sich Rio Grande derzeit um die endgültige Festlegung der verbleibenden Bohrstandorte für sein erstes Phase-1-Bohrprogramm. Nachdem mittlerweile mehrere anfängliche Bohrstandorte bestimmt wurden, ist Winston nach Ansicht des Unternehmens gut für das erste Bohrprogramm seit Jahrzehnten auf dem Projekt aufgestellt.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Jacob Anderson, CPG, MAusIMM, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Anderson steht in keinem Nahverhältnis zu Rio Grande Resources.

Die qualifizierte Person hat die Probenahmeverfahren, Analysemethoden und hierin veröffentlichten Ergebnisse geprüft und hat zu ihrer Zufriedenheit festgestellt, dass die Informationen genau wiedergegeben sind. Die Verifizierung umfasste eine Prüfung der Verfahren vor Ort, der Probenstandorte und der Übereinstimmung mit historischen Aufzeichnungen.

Über Rio Grande Resources

Rio Grande Resources (CSE:RGR) (OTCQB: RGRLF) (FWB: 488) ist ein aufstrebendes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, das hochgradige Gold- und Silberpotenzial innerhalb seines 3.000 Acres großen, bohrbereiten Konzessionsgebiets in der Black Range in Sierra County (New Mexico) zu erschließen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an der Projektgruppe Winston, die die 2 patentierten historischen Claims Ivanhoe & Emporia und die Minen Little Granite umfasst, in denen bekanntermaßen in der Vergangenheit hochgradige Edelmetalle gefördert wurden. Rio Grande Resources wird von einem Team erfahrener Fachleute mit Kenntnissen in der Mineralexploration und -erschließung geleitet, die große Edelmetallentdeckungen innerhalb des gut dokumentierten epithermalen Milieus mit geringer Sulfidierung auf dem Konzessionsgebiet ins Visier nehmen.

Das Infoblatt des Unternehmens und die Unternehmenspräsentation können Sie auf unserer Website unter www.riogranderesources.ca einsehen.

Kontakt und Informationen

Unternehmen

Jason Barnard, CEO und Direktor

(604) 767-6598

jason.barnard@riogranderesources.ca

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Tatsachen stellen die in dieser Pressemitteilung dargestellten Informationen sowie die von Zeit zu Zeit von Vertretern des Unternehmens abgegebenen mündlichen Erklärungen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Gesetze der Vereinigten Staaten und von Kanada dar oder können solche darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Bedeutung im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, wobei sich das Unternehmen in Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen auf die „Safe-Harbor“-Bestimmungen beruft. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen gehört unter anderem das Potenzial des Projekts Winston. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements beruhen. Alle sonstigen Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Vorhersagen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „geht davon aus“ oder „geht nicht davon aus“, „plant“, „schätzt“ oder „beabsichtigt“ verwendet werden oder in denen angegeben wird, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass die Identifizierung struktureller Merkmale oder geophysikalischer Anomalien nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer wirtschaftlich verwertbaren Mineralisierung hindeutet und dass keine Gewähr dafür besteht, dass die geologische Interpretation oder die Explorationsziele des Unternehmens zu einer Entdeckung führen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die aus der Kapitalbeschaffung mittels Aktienverkauf resultierende Verwässerung, die Fortführung von Vereinbarungen mit Dritten, die Erfüllung der Vereinbarungsbedingungen, Umweltrisiken und -ungewissheiten sowie Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Gewähr dafür geben, dass seine Erwartungen erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Trends und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Viele dieser Faktoren entziehen sich der Kontrolle oder den Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken könnten, sind in den bei SEDAR+ eingereichten Unterlagen des Unternehmens zu finden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung und in den darin genannten Dokumenten enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Weitere Informationen zu den Risiken, die das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit betreffen, finden Sie in den jüngsten Unterlagen des Unternehmens unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

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